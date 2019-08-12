Нові обличчя української армії: що мотивує молодих хлопців йти на війну
24 бригада імені короля Данила на передовій російсько-української війни поповнилася молодими професіоналами. Вони ровесники української незалежності і щиро вірять, що нині їхнє місце саме на Донбасі.
24-річний Володимир керує взводом королівської бригади
З лекційних аудиторій – в окопи. Так, Володимир нещодавно випустився з академії і одразу ж потрапив на передову. В свої 24 роки він вже керує взводом розвідників. Каже, просто спостерігати за подіями в країні не зміг.
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4 роки тому Володимир майже став дипломованим програмістом. Проте на 4 курсі він покинув навчання і вступив до Одеської військової академії.
Військовослужбовець ЗСУ Володимир
Тепер професійні навички застосовує на практиці. Каже, навмисне йшов у 24 бригаду, бо вона бойова.
Дуже сподобалосч командування, відношення до людей. В нас нема конфліктів щодо того, що я молодший за когось, чи того, що хтось воював більше, ніж я. Я прийшов і мене прийняли як свого,
– розповідає розвідник 24 королівської бригади ЗСУ Володимир.
22-річний Олег командує на одній із найнебезпечніших позицій
Олегу – 22 роки, командує взводом на одній з найнебезпечніших позиції в районі Мар'їнки. Хлопець з дитинства мріяв стати військовим.
До того ж, закінчив академію сухопутних військ з відзнакою. "У ліцей я поступав ще був у 2013 році, а в академію якраз під час війни. Я свідомо зробив вибір, це моє особисте рішення", – наголошує Олег.
Військовослужбовець ЗСУ Олег
Каже, на передовій освоївся швидко. Поки оголошено режим тиші, є час і з колегами подружитися і свої позиції укріпити.
Облаштовуємо фортифікаційне обладнання, працюємо, тобто використовуємо час на свою користь. Адже це сьогодні перемир'я, а завтра можуть початися бойові дії, ми повинні бути до того готові,
– наголошує військовослужбовець 24 королівської бригади ЗСУ.
21-рівний Іван теж вже командує взводом
Іван, якому лише 21 рік, розповідає, що на війні звання не має значення, головне – порозуміння в роботі.
"Старші начальники дуже добре ставляться як до офіцерського, так і до особового складу. Військова частина, не побоюсь цього сказати, одна з кращих. Я зрозумів, що це моя сім'я", – відповідає Іван.
Військовослужбовець ЗСУ Іван
На передовій хлопці вже встигли адаптуватися. Рівень мотивації дивує і побратимів, які на передовій далеко не перший рік.
Хлопці не цураються будь-якої роботи. Всі як один рівні, тому що ми всі на рівних умовах. Не зважаючи на те, що вони офіцери, корони ні в кого немає,
– коментує військовослужбовець 24 королівської бригади ЗСУ «Капітан».
Таких, як ці хлопці, в українській армії багато. Тільки з початку року військо поповнили півтори тисячі офіцерів. А це доводить, що бути частиною Збройних сил – престижно.
Зазначимо, що у 2019 році виплати військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, збільшили на 5 тисяч гривень, тобто до суми 17 тисяч гривень.