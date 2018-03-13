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Новые правила захоронения: скандальные нормы начнут действовать уже 15 марта

19:51, сегодня 640 Читати новину українською

За два дня в Украине станет сложнее похоронить человека. С 15 марта судебно-медицинскую экспертизу можно делать только после решения суда. А это затянет процесс на несколько дней, потому что взяться за это может не каждый суд.

До сих пор процедура была такая: следователь открывал уголовное производство, тело отправляли в морг, где проводили судебно-медицинскую экспертизу. С 15 марта появится посредник — суд. Без его постановления нельзя будет делать сечения, а следовательно, и отдавать тело на погребение. А судья, согласно закону, имеет на это три дня. Через такие задержки рассмотрение дел будет затягиваться, а в моргах не хватит свободных мест, говорят эксперты.

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"Морги переполнены, где держать умершего человека? Дома! В домашних условиях несколько недель, это даже трудно представить с санитарно-гигиенических условий. Хорошо, что морги есть в крупных городах, районных центрах, а в селах их нет. Теперь надо или держать дома покойника, или везти за 50 - 70 километров в районный или областной центр, чтобы там его держать и ждать разрешения захоронения", — прокомментировал эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Однако проблема не только из моргами Согласно новациям, следователи должны подавать ходатайство по месту юридической регистрации полиции. В Киевской области это — Шевченковский районный суд. Он работает 9 часов в день. За год здесь рассматривают более 30 тысяч дел. А уже через несколько дней их может стать вдвое больше.

"Особенность рассмотрения ходатайств следователей заключается в том, что значительное количество из них должно рассматриваться немедленно, то есть в день их поступления, а если предположить, что их будет несколько десятков за день на одного судью, или даже несколько сотен. Так понятно, что ни одно лицо не сможет с учетом своих возможностей рассмотреть такое количество ходатайств в определенный законом срок", — заверил судья-спикер Шевченковского районного суда города Киева Марина Антонюк.

Чтобы получить эти справки, следователю по области придется накручивать сотни километров, курсируя из района в областной центр. А создал эту проблему депутат-радикал Андрей Лозовой. Именно с его подачи внесли поправки в Уголовный кодекс. За такие нововведения депутаты проголосовали впопыхах, торопясь принять закон о судебной реформе. Сам народный избранник комментировать ситуацию отказывается.

Защищает Лозового его однопартиец Игорь Мосийчук.

Это все бред и речь идет только о насильственной смерти, это разгоняют бред,
— отметил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Нардеп Татьяна Острикова заверила, что это не выдумка, а реальная проблема. И ее как можно быстрее нужно исправить.

Времени у депутатов мало. Нововведения начнут работать уже через два дня.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Законодательство
Источник: 24 Канал
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