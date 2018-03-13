Нові правила поховання: скандальні норми почнуть діяти вже 15 березня

За два дні в Україні стане складніше поховати людину. З 15 березня судово-медичну експертизу можна робити тільки після рішення суду. А це затягне процес на декілька днів, бо взятися за це може не кожен суд.

Досі процедура була така: слідчий відкривав кримінальне провадження, тіло відправляли в морг, де проводили судово-медичну експертизу. З 15 березня з'явиться посередник – суд. Без його постанови не можна буде робити розтину, а отже, і віддавати тіло на поховання. А суддя, згідно із законом, має на це три дні. Через такі затримки розгляд справ затягуватиметься, а в моргах бракуватиме вільних місць, кажуть експерти.

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"Морги переповнені, де тримати померлу людину? Вдома! У домашніх умовах декілька тижнів, це навіть важко уявити із санітарно-гігієнічних умов. Добре, що морги є у великих містах, районних центрах, а у селах їх нема. Тепер треба, чи тримати вдома небіжчика чи везти за 50 - 70 кілометрів до районного чи обласного центру, щоб там його тримати і чекати на дозвіл поховання", – прокоментував експерт із соціальних питань Андрій Павловський.



Проте проблема не лише з моргами. Згідно з новаціями, слідчі повинні подавати клопотання за місцем юридичної реєстрації поліції. У Київській області це – Шевченківський районний суд. Він працює 9 годин на день. За рік тут розглядають понад 30 тисяч справ. А вже через декілька днів їх може стати удвічі більше.



"Особливість розгляду клопотань слідчих, полягає в тому, що значна кількість з них має розглядатись негайно тобто в день находження, а якщо припустити, що їх буде декілька десятків за день на одного суддю, або навіть декілька сотень. То зрозуміло, що жодна особо не зможе з урахуванням своїх фізичних можливостей розглянути таку кількість клопотань у визначений законом строк", – запевнив суддя-спікер Шевченківського районного суду міста Києва Марина Антонюк.



Щоб отримати ці довідки, слідчому з області доведеться накручувати сотні кілометрів, курсуючи з району до обласного центру. А створив цю проблему депутат-радикал Андрій Лозовий. Саме з його подання внесли поправки до Кримінального кодексу. За такі нововведення депутати проголосували похапцем, кваплячись ухвалити закон про судову реформу. Сам народний обранець коментувати ситуацію відмовляється.



Захищає Лозового його однопартієць Ігор Мосійчук.

Це все брєд і йдеться тільки про насильницьку смерть, це розганяють брєд,

– зазначив народний депутат України Ігор Мосійчук.

Нардеп Тетяна Острікова запевнила, що це не вигадка, а реальна проблема. І її якнайшвидше треба виправити.

Часу в депутатів обмаль. Нововведення почнуть працювати вже за два дні.