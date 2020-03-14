Новые протоколы Минской группы: государственная измена или закономерность

Делегации Трехсторонней контактной группы подписали протокол о создании совещательного органа, в который войдут 10 представителей с оккупированных территорий. Множество аналитиков называют это легитимизацией непризнанных республик. Власть же уверяет, что никакого признания "республик" не было и не будет.

Почему Украина прибегает к таким шагам и в какую сторону на самом деле движутся переговоры по Донбассу? Об этом – далее в статье.

Зачем трехсторонней группе совещательный орган?

Официально совещательный орган нужен для внесения предложений по реализации Минских договоренностей, в частности для проведения выборов на оккупированных территориях.

Важно Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны

В состав совета должны войти: 10 представителей от Украины и 10 – с оккупированных территорий, а также по одному представителю от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Решение органа имеют рекомендательный характер. Все проекты и решения считаются поддержанными, если за них отдали голоса 3/4 всех членов совета.



Первая часть протокола о создании консультативного совета / Фото “Зеркало недели”

Обществу не понятно такое решение. Появился вопрос: не является ли это признанием боевиков и началом прямых переговоров с "ЛНР" и "ДНР"? Как известно, президент России Владимир Путин уже давно навязывает Украине позицию прямых переговоров, чтобы война на Донбассе воспринималась исключительно как внутренний конфликт.

В "Слуге народа" успокоили, что это необходимо для того, что вести переговоры не с боевиками, а с жителями оккупированных территорий и переселенцами. О необходимости такого диалога вспоминал и Владимир Зеленский во время саммита в Нормандии. Да и в самом протоколе написано, что орган создан согласно договоренностям Нормандской четверки.

Со слов заместителя главы партии Евгении Кравчук, власть давно хотела отменить монополию руководителей марионеточных республик в Минском процессе как представителей ОРДЛО. Она подчеркнула, что Украина должна вести переговоры напрямую с делегатами, которые будут представлять интересы жителей оккупированных территорий.

Однако, в протоколе указано, что критерии для отбора делегатов каждая сторона выбирает самостоятельно. Получается, что согласно документу, в непризнанных республиках в качестве представителей могут отобрать кого угодно. Со стороны же Украины якобы планируют отправить также жителей Донбасса, но переселенцев.



Вторая часть протокола о создании консультативного совета / Фото "Зеркало недели"

Приходим к тому, что принятые решения консультативного совета напрямую будут зависеть от того, каких делегатов отправит каждая сторона. Какую линию будут держать делегаты от “республик” примерно понятно. Внимание общества должно быть приковано к тому, кто будет представлять Украину на этом Совете и по какому критерию будет осуществлен отбор.

Является ли это началом прямых переговоров?

Глава Офиса Президента Андрей Ермак убеждает, что нет. С его слов, Украина в дальнейшем будет вести переговоры с Россией, не признавая "Л/ДНР" – "речь шла не о представителях руководства оккупированных территорий, а о представителях территорий ОРДЛО". Также Ермак призвал сравнить подписи на документах и отметил, что никаких изменений в статусе переговоров не состоялось.

Журналисты спросили главу ОП, по какому критерию будут отбирать делегатов со стороны ОРДЛО. Глава ОП уклонился от ответа и заявил, что механизм еще дорабатывается. Впрочем, в документе написано, что критерии отбора выбирает каждая сторона выбирает самостоятельно. Поэтому доподлинно неизвестно, с кем украинские делегаты будут иметь дело в переговорах с представителями территорий ОРДЛО.

Дипломатическое признание страны – это сложный юридический процесс. Де-факто даже Россия не признает территорию ОРДЛО отдельным государством. Да и сам консультативный орган имеет только совещательную функцию и не имеет большой юридической силы.

Вопрос вызывает не фактическое влияние самого органа, а изменение правил игры, которое может произойти в случае создания консультативного совета. Начало легитимизации переговоров с представителями ОРДЛО, пусть даже в совещательном органе, можно трактовать как постепенное смещение красных линий.

Сейчас Трехсторонняя контактная группа состоит из делегаций Украины, России и ОБСЕ. Так называемые "республики" имеют лишь двух полномочных представителей – Владислава Дейнегу и Наталью Никонорову. Они имеют статус наблюдателей.



Заседание Трехсторонней контактной группы / Фото 112 канала

Фактически, в рамках Минского формата Украина ведет переговоры с Россией как с агрессором. России это невыгодно. Цель Путина – снять с себя ответственность как с агрессора и побудить Украину к прямым переговорам с боевиками. Так РФ сможет убедить, что война на Донбассе – это внутренний конфликт. Подобный сценарий уже видели в Молдове и Грузии.

Риторика "внутреннего конфликта" продвигается Путиным уже давно. Даже недавний визит делегации партии "Оппозиционная платформа" к Путину создает впечатление, что никакого конфликта России и Украины нет – есть внутренний конфликт, который власть якобы не хочет решать.

Таким образом Россия постепенно отстраняется от конфликта и перекладывает ответственность за войну на Украину, считает глава коммуникационной команды "Центра Совместных Действий" Антон Максименко.

В будущем Украину ждет целая серия споров в международных судебных инстанциях с Россией и с пострадавшими от войны людьми относительно ответственности за причиненный ущерб. Суть споров сводится к тому, какой именно характер имеет военный конфликт: это агрессивная война России против Украины, или внутренний конфликт в самой Украине. В первом случае ответственность будет лежать на агрессоре, во втором – на нашем государстве. – сказал Максименко в комментарии 24 канала.

По его словам, на судебных процессах каждый документ, где будет фигурировать подпись представителя украинской стороны вместе с подписями так называемых "представителей ОРДЛО" будет доказательством того, что сама Украина признает факт внутреннего конфликта.

"Консультативный совет – это формат прямых переговоров Украины с сепаратистами где Россия наряду с Францией, Германией и ОБСЕ выступают лишь посредниками. Теперь Россия не участник конфликта, а миротворец", – сказал 24 каналу эксперт Александр Хмелевский.



ОБСЕ проводит постоянный контроль за ситуацией на Донбассе / Фото informator.press

Все это происходит с молчаливого согласия стран Европы. Желаемый сценарий Путина постепенно принимают Франция и Германия. Консультативный Совет будут создавать по рекомендациям этих двух стран, а работа органа может быть связана с Нормандским форматом.

Стоит отметить, что официально орган еще не начал работать. Консультативный совет может начать работу 25 марта.

Полный документ В Минске договорились создать совместный с боевиками совет

В чем логика действий власти?

На саммите Нормандской четверки Зеленский твердо заявлял, что прямых переговоров с боевиками не будет. Глава Офиса Президента Ермак закрепил эту позицию и по-своему обосновал создание консультативного совета.

Если власть действительно имеет такие благие намерения отстаивать государственные интересы на переговорах, то в чем логика этих действий? Ответ частично кроется в словах Ермака на брифинге Данилова.

Мы взяли на себя обязательство согласовать несколько вопросов, а прежде всего Конституционную реформу в части децентрализации, и вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, – сказал Ермак.

Курс на мир в понимании власти предусматривает выполнение Минского протокола, который подписали в 2014 году еще при Порошенко. Соглашения воспринимают как обязательства Украины и единственный путь к урегулированию ситуации.

Минские соглашения предусматривают полное прекращение огня, обмен пленными, амнистию боевиков, автономный статус Донбасса и проведение местных выборов в ОРДЛО. Сейчас очень остро стоит вопрос относительно последнего пункта. Украина требует сначала получить контроль над границей, а затем проведение выборов. Россия же требует сначала выборы, а потом граница.

Минские соглашения были подписаны Украиной под давлением неудач на фронте. Эти протоколы фактически принимали для того, чтобы их не выполнять, считает политический эксперт Глеб Парфенов.

Те условия, которые есть в Минском протоколе – заранее невыполнимы. Конечно, мы брали на себя определенные обязательства, однако ни одна сторона не могла выполнить свою часть условий. Это-мертворожденная сделка. Их задача была – сохранить статус-кво на фронте и не допустить полномасштабные боевые действия и заморозить конфликт. Эта власть просто не понимает значения этих договоренностей, – сказал Парфенов 24 канала.

При власти Порошенко мирный процесс стоял на месте, потому что никто не думал выполнять условие невыгодного Минского протокола.

Теперь украинская власть проявила готовность пойти на выполнение этих договоренностей. Однако, нарушения со стороны боевиков не прекратились. Ежедневно с фронта приходят сведения о смертях и ранениях украинский военных, а также применении запрещенного вооружения. Не помогает даже разведение войск – боевики продолжают наступление и оказывают этим значительное давление на власть. Только за 10 дней марта Украина имела 10 убитых защитников.

На Донбассе продолжаются боевые действия, несмотря на оживление переговоров / Фото из открытых источников

При таких условиях интересно узнать мотивацию власти к такой неуклонной верности Минским соглашениям. Шаг за шагом Зеленский приближается к проведению выборов на Донбассе и децентрализации несмотря на откровенное нежелание боевиков мириться. Возможно, именно этими действиями власть демонстрирует выполнение одного из главных предвыборных обещаний – добиться мира любой ценой. Вот только какой будет цена такого мира – вопрос открытый.

К теме Ермак рассказал о скандальном документе, подписанном в Минске

"Эти действия продиктованы некритичным отношением власти к реинтеграции Донбасса, желанием получить ее в качестве своего надпроекта при любых условиях. План Ермака-Казака в полной мере непонятен, потому является полностью кулуарным. То есть мы можем лишь видеть какие-то шаги, без видения конечной точки. В каком статусе будет Донбасс на выходе – этого никто не объявляет. В РФ до сих пор существует ее четкая позиция: сначала выборы, потом граница. У нас - очень странная, которая все время размывается. К сожалению, наша власть подошла к дипломатическому вопросу крайне непрофессионально", – сказал 24 каналу глава центра политический исследований “Доктрина” Ярослав Божко.