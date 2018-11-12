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      Новые санкции США против России не будут эффективными, – эксперт назвал причину

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      США усилили санкции против России
      США усилили санкции против России / 24 канал

      США, ужесточая санкции против России за войну в Украине, защищают свои геополитические и экономические интересы на европейском континенте. Очень эффективными они не будут.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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      Санкции против России направлены на те секторы экономики РФ, которые США рассматривают потенциально опасными для себя. Но эффект будет незначительным. За четыре года санкций, несмотря на оптимистичные заявления о стагнации российской экономики, этого не произошло, отметил Дмитрий Снегирев.

      Кроме того, эксперт обращает внимание на тот факт, что между США и ЕС все меньше единства относительно санкционного режима. В частности, экс-канцлер Германии Герхард Шредер недавно заявил, что Западу нужно признать аннексированный Крым российским. Он намекнул, что идет геополитическое противостояние между США и РФ, и Вашингтон не заинтересован в сильной Москве. При этом Шредер отметил, что между ЕС и Россией нет океана. И Европа вынуждена считаться с РФ.

      Заявления Шредера – тревожный звонок из страны, которую Украина считает форпостом антироссийских санкций. То есть между США и ЕС нет единства в видении продолжения экономических санкций. Если бы было желание стран Запада усилить санкции, это давно бы произошло. Но, когда экс-заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг говорит, что Россия – не агрессор, это не доказано, то это общий показатель настроений в европейском политикуме. Поэтому не исключено, что в Европе признают Крым за Россией в обмен на прекращение активных боевых действий на Донбассе,
      – говорит Снегирев.

      Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России за ее агрессию в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции коснутся тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Санкции
      Источник: 24 канал
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