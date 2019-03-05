Новые стандарты банковских карт Visa в Украине: что изменится с апреля 2019
Начиная с апреля 2019 года украинские банки будут выпускать в обращение карточки Visa с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты. Карточки получат специальный чип, и вместе с тем сохранят и магнитную ленту – чтобы люди могли рассчитываться любым удобным способом.
Об этом сообщила старший вице-президент и директор регионального развития Visa в Юго-Восточной Европе Вера Платонова, пишет "Новое время".
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Согласно информации Национального банка, состоянием на 1 января 2019 года бесконтактными были лишь менее 11% карт. А именно – 3,95 миллиона карточек из всех зарегистрированных в Украине почти 37 миллионов.
При этом количество операций бесконтактной оплаты по 2018 год выросло на 44% в сравнении с 2017. И 80% платежных терминалов в Украине могут принимать бесконтактные платежи.
Также компания планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате коммунальных платежей. По словам Платоновой, по этим картам VISA увеличит платежный лимит оплаты без ПИН-кода с 500 до 1000 гривен.
Новые платежные карты будут иметь и чип, и магнитную полосу – чтобы карточкой можно было рассчитаться в любом POS-терминале.
Что известно о компании Visa?
Компания существует с 1958 года. Ежегодный торговый оборот карт Visa составляет 2,5 триллиона долларов США. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 150 стран мира. Организация играет ведущую роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует 21 тысяча финансовых организаций-членов платежной системы и держатели их карт.
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