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      Новые стандарты банковских карт Visa в Украине: что изменится с апреля 2019

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      Новые стандарты Visa
      Новые стандарты Visa / visa.com.ua

      Начиная с апреля 2019 года украинские банки будут выпускать в обращение карточки Visa с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты. Карточки получат специальный чип, и вместе с тем сохранят и магнитную ленту – чтобы люди могли рассчитываться любым удобным способом.

      Об этом сообщила старший вице-президент и директор регионального развития Visa в Юго-Восточной Европе Вера Платонова, пишет "Новое время".

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      Согласно информации Национального банка, состоянием на 1 января 2019 года бесконтактными были лишь менее 11% карт. А именно – 3,95 миллиона карточек из всех зарегистрированных в Украине почти 37 миллионов.

      При этом количество операций бесконтактной оплаты по 2018 год выросло на 44% в сравнении с 2017. И 80% платежных терминалов в Украине могут принимать бесконтактные платежи.

      Также компания планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате коммунальных платежей. По словам Платоновой, по этим картам VISA увеличит платежный лимит оплаты без ПИН-кода с 500 до 1000 гривен.

      Новые платежные карты будут иметь и чип, и магнитную полосу – чтобы карточкой можно было рассчитаться в любом POS-терминале.

      Что известно о компании Visa?
      Компания существует с 1958 года. Ежегодный торговый оборот карт Visa составляет 2,5 триллиона долларов США. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 150 стран мира. Организация играет ведущую роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует 21 тысяча финансовых организаций-членов платежной системы и держатели их карт.

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      Теги: Финансы Деньги Банки
      Источник: 24 Канал
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