Новые стандарты банковских карт Visa в Украине: что изменится с апреля 2019

Начиная с апреля 2019 года украинские банки будут выпускать в обращение карточки Visa с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты. Карточки получат специальный чип, и вместе с тем сохранят и магнитную ленту – чтобы люди могли рассчитываться любым удобным способом.

Об этом сообщила старший вице-президент и директор регионального развития Visa в Юго-Восточной Европе Вера Платонова, пишет "Новое время".

Читайте также: Оставить "чаевые" в Украине можно будет банковской картой: детали

Согласно информации Национального банка, состоянием на 1 января 2019 года бесконтактными были лишь менее 11% карт. А именно – 3,95 миллиона карточек из всех зарегистрированных в Украине почти 37 миллионов.

При этом количество операций бесконтактной оплаты по 2018 год выросло на 44% в сравнении с 2017. И 80% платежных терминалов в Украине могут принимать бесконтактные платежи.

Также компания планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате коммунальных платежей. По словам Платоновой, по этим картам VISA увеличит платежный лимит оплаты без ПИН-кода с 500 до 1000 гривен.

Новые платежные карты будут иметь и чип, и магнитную полосу – чтобы карточкой можно было рассчитаться в любом POS-терминале.

Что известно о компании Visa?

Компания существует с 1958 года. Ежегодный торговый оборот карт Visa составляет 2,5 триллиона долларов США. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 150 стран мира. Организация играет ведущую роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует 21 тысяча финансовых организаций-членов платежной системы и держатели их карт.