Новых "Минска" и "Будапешта" не будет, – ОП о контактах с Россией по мирному плану

Андрей Ермак заявил, что новый мирный план Украины не будет подобен тем, что были заключены ранее. Речь идет о скандальных минских договоренностях.

Кроме того, этот план также не будет напоминать Будапештский меморандум, который также подписала Украина. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, которая присутствует на Саммите мира в Швейцарии.

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Ермак высказался о мирном плане Украины

Глава Офиса Президента подчеркнул, что сила украинской стороны заключается в том, что мы очень принципиальны и "не меняем позицию от того, куда подует ветер".

И еще раз хочу четко сказать, что во время власти президента Зеленского, минских договоренностей, в том виде, в котором они были, или "Будапешта", который не дал нам никаких гарантий и так далее – не будет, – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что это абсолютно четкая позиция нашего государства. Поэтому на Саммите мира будет разработан совместный план всех цивилизованных, ответственных стран, которые уважают нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет, а также согласован этими странами.

"План может быть после этого передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать", – сказал глава Офиса Президента.

Кроме того, журналисты спросили, как удалось уговорить представителей Саудовской Аравии уговорить приехать на Саммит мира, ведь ранее те заявляли, что не будут присутствовать. Ермак ответил, что этого удалось достичь совместными усилиями команды Офиса Президента.

Ермак сказал, что мирный план могут представить России