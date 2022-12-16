Медведев намекнул на желание ударить по странам НАТО: видит цели везде

Из Москвы снова раздаются безумные заявления и оправдание своих обстрелов. Традиционно разбрасываются угрозы в сторону НАТО.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова намекнул, что Россия хотела бы ударить по странам НАТО.

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Медведев видит военные "цели" везде

Так, Медведев рассказывает, мол, НАТО фактически "вступило в войну" против России, потому что Запад поставляет Украине оружие. Чиновник уверяет, будто это можно считать "нападением на Россию". Хотя именно Москва перед полномасштабным вторжением рассказывала басни о мнимых угрозах со стороны Альянса.

Более того, пособник Путина стал оправдывать российские удары по энергетическим объектам и жилым домам Украины. Рассказывает сказки о "военных целях". Еще и цинично добавляет, что гражданская инфраструктура, способствующая достижению военной цели, является "целью".

Следовательно, Медведев подвел выводы, что объекты НАТО также для России - "цели". Хотя очевидно, что это лишь очередные угрозы в стиле "бряцания оружием". Из уст чиновника такие абсурдные заявления раздаются часто.

Медведев намерен "брать" Киев

В Кремле возмущаются фактом, что в Украине не скрывают стремления вернуть временно оккупированный Крым, в том числе военным путем. Поэтому Медведев намерен "взять" Киев, несмотря на то, что оккупанты изо дня в день теряют захваченные территории.

Он даже привел 4 абсурдных аргумента якобы того, почему Киев является "российским городом". В Офисе Президента ответили, что таким, как Медведев, уже ничего не поможет.