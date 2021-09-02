Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. В то же время состояние украинско-американских отношений зависит не только от США.

К теме В непостоянно-солнечной атмосфере, – Зеленский подробно рассказал, как и о чем говорил с Байденом

"Думаю, что это нормальный визит, положительный, который подчеркнул, что у нас хорошие отношения с США, что мы имеем много общего в подходах к важным вызовам, опасностям и угрозам", – сказал Владимир Дубовик.

Он добавил, что между государствами существует стратегическое партнерство, хотя есть и некоторые различия. Однако они возникают даже между лучшими партнерами и союзниками. Сейчас есть здоровая основа, фундамент двусторонних отношений, и соответственный визит это подтвердил.

Дубовик: У американцев есть ограничения

"Я не увидел вялости, я увидел четкий подход (в переговорах – 24 канал). Мы должны понимать, что у американцев тоже есть ограничения в том, что они могут делать, а что нет – у них есть свои интересы, приоритеты. Одним из них является поддержка Украины, но есть и другие", – пояснил исследователь.

Я думаю, что до сих пор Америка делала много для поддержки Украины и продолжает это делать. В течение этого визита мы увидели еще и новый формат помощи для Украины,

– сказал Владимир Дубовик.

Обратите внимание США продолжат оказывать поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией

То, что Украина делает, в частности внутри страны – это серьезно влияет на состояние двусторонних отношений между США и Украиной. Директор Центра международных исследований считает, что если Владимир Зеленский не будет выполнять обещания, которые давал американцам ранее и в частности в ходе визита в Белый дом – это создаст атмосферу недоверия между странами.

Дубовик о встрече президентов США и Украины: смотрите видео 24 канала

Встреча Зеленского и Байдена: коротко