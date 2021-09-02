Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Водночас стан українсько-американських відносин залежить не лише від США.

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"Думаю, що це нормальний візит, позитивний, який підкреслив, що у нас добрі стосунки зі США, що ми маємо багато спільного у підходах до важливих викликів, небезпек і загроз", – сказав Володимир Дубовик.

Він додав, що між державами існує стратегічне партнерство, хоча є й певні розбіжності. Проте вони виникають навіть між кращими партнерами та союзниками. Наразі є здорова основа, фундамент двосторонніх відносин, і відповідний візит це підтвердив.

Дубовик: В американців є обмеження

"Я не побачив млявості, я побачив чіткий підхід (у переговорах – 24 канал). Ми маємо розуміти, що в американців також є обмеження у тому, що вони можуть робити, а що ні – у них є свої інтереси, пріоритети. Одним з них є підтримка України, але є й інші", – пояснив дослідник.

Я думаю, що досі Америка робила багато для підтримки України й продовжує це робити. Протягом цього візиту ми побачили ще й новий формат допомоги для України,

– сказав Володимир Дубовик.

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Те, що Україна робить, зокрема всередині держави – це серйозно впливає на стан двосторонніх відносин між США та Україною. Директор Центру міжнародних досліджень вважає, що якщо Володимир Зеленський не виконуватиме обіцянки, які давав американцям раніше і зокрема протягом візиту в Білий дім – то це створить атмосферу недовіри між країнами.

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