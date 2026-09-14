Сейчас Украина рискует потерять значительные финансовые ресурсы и свой шанс на евроинтеграцию из-за политической зависимости силовых органов. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, отметив, что единственным способом разорвать этот круг является принятие закона об открытом конкурсном отборе на должность главы Офиса генерального прокурора.

Политические назначения не работают

Шабунин подчеркнул, что в истории Украины уже было 18 генеральных прокуроров, и все они назначались по политическим договоренностям. Ни один из них не продемонстрировал эффективной работы, поскольку отвечал не перед законом, а перед теми, кто его назначил.

Ведь уже очевидно, что в Украине политические назначения не работают, а конкурсы работают. Потому что назначенный отчитывается перед тем, кто его назначил. Он от него зависим. И поэтому нужен конкурс, потому что тогда руководитель правоохранительного органа говорит: "Я честно победил, я профессионал и я отчитываюсь только перед законом". Не перед президентом, не перед парламентом – перед законом,

– отметил он.

По его словам, генеральный прокурор является высшим должностным лицом в системе уголовной юстиции, поэтому общество нуждается в независимом специалисте на этой должности. Однако ни президент, ни народные депутаты не заинтересованы в проведении прозрачного конкурса, поскольку стремятся сохранить подконтрольного главу ведомства для собственной защиты и контроля над расследованиями.

Сохранение старой системы кадровых назначений создает прямую угрозу для евроинтеграционных устремлений Украины. Пресс-секретарь Еврокомиссии уже напомнил, что борьба с коррупцией и прозрачный конкурс на должность генпрокурора являются четкими требованиями для вступления в Евросоюз.

Речь идет и о репутации, и о деньгах на войну, и о шансе на вступление в Европейский Союз. Шансе, который очень дорого обходится стране. Не Зеленскому, не депутатам – стране он обходится очень дорого. Нам нужен нормальный генеральный прокурор для всех,

– подытожил руководитель ОО "Центр противодействия коррупции".

Шабунин рассказал, как выбрать нового генерального прокурора: смотрите видео