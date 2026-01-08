Полтавскую ОГА возглавил Виталий Дякивнич: биография главы области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового председателя Полтавской областной государственной администрации. Ее возглавит Виталий Дякивнич.

Что известно о новом главе Полтавской ОГА, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Готовые указы о назначении новых глав ОГА: Зеленский назвал области

Что известно о Виталии Дякивниче, который возглавит Полтавскую ОГА?

Владимир Зеленский своим указом назначил Дякивнича Виталия Анатольевича председателем Полтавской областной государственной администрации.

Виталий Дякивнич родился в поселке Диканька Полтавской области. Образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко по специальности "Педагогика и методика среднего образования, история и основы экономики".

В 2020 году он окончил Харьковский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины, получив степень магистра по публичному управлению и администрированию.

Он работал в должности государственного налогового инспектора в Днепропетровской области, после чего менеджером по сбыту в фермерском хозяйстве "Лот", что в поселке Петропавловка Днепропетровской области.

В октябре 2004 года он начал работать в Диканьском районном совете и прошел путь от технического работника до главного специалиста. С декабря 2016 года по март 2021 года занимал должность руководителя аппарата Диканьской районной государственной администрации.

С июня 2021 года он стал первым заместителем председателя Миргородской районной государственной администрации, а с января 2023 года возглавлял эту администрацию.

За свою деятельность 5 августа 2022 года Дякивнич был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины", а 5 октября 2024 года получил памятный нагрудный знак от командующего Воздушных Сил ВСУ.

Зачем Зеленский меняет руководителей ОВА?