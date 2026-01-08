Що відомо про нового голову Полтавської ОВА, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Готові укази щодо призначення нових голів ОВА: Зеленський назвав області

Що відомо про Віталія Дяківнича, який очолить Полтавську ОВА?

Володимир Зеленський своїм указом призначив Дяківнича Віталія Анатолійовича головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Віталій Дяківнич народився в селищі Диканька Полтавської області. Освіту здобував у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти, історія та основи економіки".

У 2020 році він закінчив Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, отримавши ступінь магістра з публічного управління та адміністрування.

Він працював на посаді державного податкового інспектора в Дніпропетровській області, після чого менеджером зі збуту у фермерському господарстві "Лот", що у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області.

У жовтні 2004 року він почав працювати у Диканській районній раді та пройшов шлях від технічного працівника до головного спеціаліста. З грудня 2016 року по березень 2021 року обіймав посаду керівника апарату Диканської районної державної адміністрації.

З червня 2021 року він став першим заступником голови Миргородської районної державної адміністрації, а з січня 2023 року очолював цю адміністрацію.

За свою діяльність 5 серпня 2022 року Дяківнич був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України", а 5 жовтня 2024 року отримав пам’ятний нагрудний знак від командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Навіщо Зеленський змінює керівників ОВА?