Новый глава Укртрансбезопасности написал заявление на увольнение из полиции

Новоназначенный глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский написал рапорт на увольнение из рядов Патрульной полиции. Работе там он отдал 6,5 лет своей жизни.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальных сетях 7 ноября.

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Написал рапорт на увольнение. Уже второй день, как я больше не полицейский. Мне пора делать новый ответственный шаг, который был бы невозможен без очень ценного опыта, полученного в патруле,

– отметил Евгений Зборовский.

По его словам, он отдал работе в полиции более чем 6 лет 7 месяцев и 20 дней:

год – обычным патрульным,

больше года – командиром роты,

более четырех лет возглавлял третий батальон по обслуживанию правого берега.

Что известно о Зборовском: коротко

Евгений Зборовский работал в Патрульной полиции со старта реформы Министерства внутренних дел в 2015 году. А до этого – в частной сфере, на руководящей должности в международной компании.

Прошел ряд карьерных ступеней в Управлении патрульной полиции в городе Киеве: от патрульного до командира роты, а затем возглавил батальон, с более чем 3 сотнями личного состава.

Является инструктором по подготовке руководящего состава общего канадско-украинского курса по лидерству и управлению вместе с экспертами из Канады. Его проходят командиры патрульной полиции.

Правительство 3 ноября назначило Евгения Зборовского на должность главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Текст публикации Евгения Зборовского:

Написал рапорт на увольнение.

Уже второй день, как я больше не полицейский.

Писать было тяжело, очень многое отдал службе, но и немало получил.

6 лет, 7 месяцев и 20 дней, огромный кусок жизни, огромный опыт. Ох... мало с какой позиции можно увидеть всю прозу и драму жизни, как не из-под козырька кепки с восьмиугольной звездой и гербом.

Я не стал исключением, как и все полицейские увидел много сломанных жизней, больных людей, которых так много вокруг и которых мы почти не замечаем в своей повседневности, в своих пузырях.

Видел очень много смертей, безразличия, жестокости, циничности, наивности, обмана, глупости. И, конечно, это повлияло на меня. Каждый полицейский сознательно или не слишком принимает этот выбор и этот отпечаток.

Задерживал с коллегами серийных насильников, грабителей и разбойников. Убийц, кстати, не задерживал, не пришлось. Так же, как и не пришлось, к большому счастью, ни разу применить или использовать на службе табельное огнестрельное оружие, ни разу не применил газовый баллончик или резиновую дубинку, что скорее можно списать на счастливый случай, потому что такие ситуации у патрульных возникают часто и много.

Наручники, конечно, применял десятки раз.

Никогда не хотел и не мечтал стать полицейским.

Пришел попытаться реформировать милицию в 2015 году и был готов в любой день написать рапорт на увольнение, как только почувствую обман или профанацию, а изнутри увидел тяжелую круглосуточную работу патрульных, которая очень низко ценится. Ну ок не всегда, в начале реформы нас всех любили просто так! Но эта любовь очень быстро у многих выветрилась, у кого-то после первого постановления (а что вы мне не сделаете предупреждение на первый раз, что я на красный проехал? Зрада!) и от чрезмерного внимания СМИ и неоправданно завышенных надежд (рядовой украинец не юрист и не понимает полномочий патрульного, но видит перед собой представителя власти и хочет решения своих проблем) вне компетенции обычного патрульного, но ты возьми и сделай!

"– Как не можешь штраф на автомобиль неправильно запаркованный написать?

– Да я и авто пьяного уже эвакуировать не могу".

Были и наши ошибки, решения приходится принимать быстро, под давлением и часто имея недостаточно информации, конечно, будут случаться ошибки. Но их никто не пытался умалчивать, их разбирали, изучали и превращали в опыт.

Десятки раз меня снимали на видео разные активисты, но никакой сенсации спровоцировать так и не получилось, поэтому звездой ютуба я тоже не стал.

1 год от присяги я отработал обычным патрульным в обычном экипаже.

Чуть больше 1 года отработал командиром роты, пожалуй, ключевая должность в структуре патрульной полиции, иногда получая за день под 250 звонков, не считая километров переписок в мессенджерах.

И чуть более 4 лет имел честь возглавлять очень крутой и мощный Третий Батальон по обслуживанию правого берега погрузившись в решение более стратегических целей, периодически врываясь в линию вспомнить молодость, обеспечить охрану общественного порядка или разрулить конфликт, хотя при этом везло и воров с погоней ловить и выявлять лица с наркотическими веществами. Но это капля в море по сравнению с объемом работы, которую через себя пропускают патрульные линии.

Никакого компромисса со своей совестью.

Никакой взятки.

Никакого замечания от руководства, каких бы высоких цабе мы не останавливали и не штрафовали. Никакого отпущенного пьяного за рулем, никакого указания кого штрафовать или не штрафовать.

Ни разу служебный автомобиль не заправлял, не обслуживал, не менял покрышки за свои деньги. Обеспечение базовых нужд на 100%.

Спасибо налогоплательщикам.

Спасибо руководству, что верили в меня, доверяли мне и поддерживали.

И я вас старался не подводить.

Спасибо Коллегам за службу бок о бок, за спасенные жизни, за пойманных преступников, за ваши нервы и бесценное здоровье отданные службе. Вы крутые и ваша служба очень ценна!

Честь.

И благодарю всех вас, Друзья, за поддержку. Она была очень ценна и нужна, особенно в темные времена.

Удалась ли реформа патрульной полиции?

Вопрос риторический.

А Вы вспомните, как было "до".

Да, уже все привыкли к другому уровню, всегда мало и есть куда расти.

И законодательству.

И обеспечению материально-техническому.

И патрулю, конечно.

Но и уровень доверия с 3% до 45% это ой, как не мало!

Поэтому оно того стоит и точно не зря.

А мне пора делать новый ответственный шаг, который был бы невозможен без очень ценного опыта полученного в патруле.

Слава Украине.