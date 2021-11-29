Новый глава Закарпатского облсовета ведет депутатов на военную подготовку

Владимира Чубирко избрали председателем Закарпатского областного совета только 25 ноября. В новой должности Чубирко анонсировал, что поведет депутатов на военно-тактическую подготовку.

О такой идее главы облсовета рассказали в соцсетях. Предварительно военные учения депутатов пройдут на базе батальона территориальной обороны.

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В каждом районе должны быть созданы подразделения терробороны

О своих намерениях Чубенко рассказал во время встречи с военным комиссаром области полковником Александром Музыченко. Военный идею одобрил.

По словам Музыченко, в каждом районе планируют создать подразделения терробороны, в каждом из них будет по 40 человек. В областном центре территориальной обороны личный состав будет насчитывать 100 человек.

Что известно о военном призыве в Закарпатье:

Осенний призыв в Украине проходит с октября по декабрь.

В настоящее время из Закарпатья на срочную службу должны привлечь 303 военнообязанных.

Их возраст – от 18 до 27 лет.

По словам Музыченко, никого из них не направят в зону боевых действий.

Речь также о возможности прохождения срочной военной службы в этих подразделениях – для жителей Закарпатья.

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Текст публикации Закарпатского облсовета:

Председатель Закарпатского областного совета Владимир Чубирко и его первый заместитель Андрей Шекета в канун 30-летия Вооруженных сил Украины провели рабочую встречу с военным комиссаром Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковником Александром Музыченко.

Военный комиссар сообщил о реформировании органов территориальной обороны. Речь идет о возможности прохождения срочной службы для жителей края в этих подразделениях.

Также в ходе встречи военный поддержал идею председателя облсовета о возможности проведения тактических учений для депутатского корпуса облсовета и пригласил Владимира Чубирко на торжество по случаю 30-летия ВСУ, которое состоится 3 декабря в Закарпатском облмуздрамтеатре.