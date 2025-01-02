Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness. Журналистка проекта "Украинский свидетель" Маргарита Потапова выяснила, чем в новогоднюю ночь угощали военных на передовой, как им доставляли праздничные блюда и какое настроение было у наших защитников на Новый год.

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Для воинов на нуле приготовили вкусный ужин

Покровское направление является одним из самых горячих участков фронта. Там ВСУ каждый день сдерживают и отражают наступление вражеской армии.

К празднику повар 25 отдельной воздушно-десантной бригады Александр "Круиз" приготовил пир со смыслом - тематическую для шахтерского края пасту карбонару, что является любимым блюдом итальянских шахтеров.

Обычно для карбонары берут панчету, но мы будем использовать то, что нам выдают – подкопченное салко. Оно тоже будет неплохо, потому что кулинария – это не математика, может быть по-разному,

– объяснил "Круиз".

Повар, как искусный кулинарный блогер, в подробностях рассказал о своем рецепте так, что любой сможет приготовить пасту карбонару у себя дома и попробовать то, чем угощают ребят на нуле.



Повар Александр "Круиз" приготовил для воинов вкусный ужин / Фото Ukrainian Witness

Доставка подарков в окопы

Когда блюдо и подарки уже упаковали, к делу присоединилось "Фронтовое глово". Для доставки еще горячей карбонары военным в окопы использовали знаменитые мощные дроны "Вампиры". Ведь любое передвижение транспортом на тех позициях очень рискованное.

Доставку осуществлял экипаж "Рэмбо", который в этом году установил рекорд среди всех бригад – за 18 часов непрерывно сделал 35 вылетов ударных дронов.



Подарки воинам доставили дронами "Вампир" / Фото Ukrainian Witness

В новогоднюю ночь операторы дронов работали нон-стоп, погода была хорошая. Командир экипажа и пилот ударного бомбера Богдан "Рэмбо" объяснил, что они были созданы, чтобы помочь переднему краю.

Важно их обеспечить. Они стоят там, чтобы сюда никто не прошел, а мы их всем обеспечить для этого. Думаю, им приятно будет,

– сказал он.



Экипаж "Рэмбо" помогают военным на нуле / Фото Ukrainian Witness

Дом Богдана в Днепропетровской области. К области все ближе подступают российские войска с Покровского направления. "Рембо" поделился, что сам служил в пехоте, и в те времена им еще не доставляли все необходимое бомберами. Он подчеркнул, что такие пакетики, особенно в новогоднюю ночь, очень важны для ребят и серьезно их поддерживают. Между тем уже два пакета доставили бойцу прямо в руки.

Хочется, чтобы в следующем году у нас было как можно меньше потерь. Чтобы ракет на нас меньше падало. И в целом, чтобы все были живы-здоровы... а фронт движется к моему дому все быстрее и быстрее,

– добавил "Рэмбо".

Второй пилот бомбера Денис "Атлас" подвел итоги 2024 года на войне. Он отметил, что "год был плохой, потому что приходилось отступать и бригада потеряла много собратьев".

Я не знаю, как можно праздновать, когда большинство близких людей находятся здесь. Поэтому единственное, что у нас было праздничное – это новогодние презенты для ребят,

– рассказал военный.

Новый год отметили также на Волчанском направлении

Несмотря на то, что в стабилизационный пункт на Волчанском направлении постоянно привозят раненых военных, воины и медики отметили праздник. Они имели несколько минут, чтобы поздравить друг друга, посмотреть новогодние фильмы и послушали обращение Президента Украины.