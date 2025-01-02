Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какая ситуация сейчас с боями в Торецке

Трегубов рассказал, что очень активные городские бои в Торецке уже идут последние несколько недель. Представитель отметил, что сейчас россияне завязли там и не могут активно двигаться дальше.

Фактически сейчас враг там завяз и пытается хоть как-то выйти из этой ситуации, хотя она очень сложная и для наших военных, и для врага,

– пояснил Виктор Трегубов.

Он отметил, что говорится о сложных городских боях, в плотной застройке. По словам представителя ОСГВ "Хортица", там всегда есть жертвы с обеих сторон и сложности для обеих сторон.

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке с фронта 2 января рассказали, что за последние сутки на Торецком направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили 7 атак. Бои происходили неподалеку Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.