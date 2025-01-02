Праздник на фронте: как отмечали Новый Год в стабилизационном пункте на Волчанском направлении

Стабилизационный пункт на Волчанском направлении стал местом надежды для многих украинцев. Именно здесь спасают раненых украинских защитников, которые стоят на обороне страны.

Но даже там в новогоднюю ночь царила атмосфера праздника и надежды на лучшее будущее. Как щемяще праздновали Новый год в стабилизационном пункте рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Праздник на фронте

Корреспондентка подчеркнула, что даже в новогоднюю ночь в стабилизационный пункт на Волчанском направлении привозили раненых, там проводили операции, после которых раненых эвакуировали в медицинские учреждения. Но и в таком тесном кругу, в напряженной атмосфере смогли отпраздновать грядущий праздник.

Это были небольшие минутки тишины, когда ребята могли посмотреть новогодние фильмы и послушать обращение президента,

– отметила Анна Черненко.

У военных и медиков было несколько меньше работы в эту ночь, и как рассказал врач ортопед-травматолог Владимир, в пункте могли даже посмотреть традиционный "Один дома".

Это был небольшой поток (раненых – 24 Канал), мы имели возможность подготовиться и сделать все максимально качественно. Такая праздничная ночь для меня это уже нормально,

– поделился Владимир.

Это празднование кардинально отличалось от привычного понимания праздника. Буквально несколько минут было для поздравления друг друга, впоследствии нужно было оказывать помощь, работать, поддерживать раненых ребят, которые пострадали в новогоднюю ночь.

Огромная благодарность за их ежедневную борьбу за нас всех,

– резюмировала корреспондентка из Харькова.

Заметим, что на Харьковщине враг активизировался. Как рассказал командир батальона БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко, противник поставил себе цель до Нового года выйти на Купянск-Узловой. Этот замысел не удался, впрочем, сейчас бои продолжаются в Волчанске, россияне осуществляют активные штурмовые действия, украинские защитники отражают атаки.