Каждая из сторон "должна от чего-то отказаться", – Рубио высказался о сроках окончания войны

В США стремятся как можно быстрее завершить российско-украинскую войну, но понимают сложность этой задачи. Новый госсекретарь Марко Рубио считает, что для достижения мира обе стороны "должны чем-то уступить".

Такое заявление Рубио сделал сразу после своего утверждения в Сенате на должность государственного секретаря, пишет CNN. Чиновник пообщался с представителями СМИ.

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Рубио отметил, что США стремятся как можно быстрее прекратить войну в Украине, но подчеркнул, что назвать точные сроки завершения конфликта пока невозможно. Он отметил, что для достижения мира "обе стороны должны пойти на уступки".

Каждый раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой из них придется в чем-то уступить,

– объяснил он.

В то же время отказался конкретизировать, чем именно может уступить Украина. При этом, чиновник также четко отметил, что Россия является агрессором в этой войне.

"Мы хотим, чтобы война закончилась, и это достаточно понятно. Вы видели, о чем говорил президент (Дональд Трамп, – 24 канал). Он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты", – подчеркнул Рубио.

Кроме этого, он заверил, что прекращение огня в Украине является "главным приоритетом Трампа", поэтому соответствующие переговоры, вероятно, "могут начаться немедленно".

"Фактически, кое-что уже началось. Можно надеяться, что определенные основы уже заложены", – отметил Рубио, и добавил, что речь идет о "сложном и кровавом конфликте, которому надо положить конец".

После этого о войне в Украине высказался и сам Трамп. Он рассказал, что планирует обсудить прекращение огня с Владимиром Путиным.