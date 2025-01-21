Таку заяву Рубіо зробив одразу після свого затвердження у Сенаті на посаду державного секретаря, пише CNN. Посадовець поспілкувався з представниками ЗМІ.

До теми Яструб у Держдепі: чи допоможе Україні Марко Рубіо і що говорив про війну та Росію

Рубіо наголосив, що США прагнуть якнайшвидше припинити війну в Україні, але підкреслив, що назвати точні терміни завершення конфлікту наразі неможливо. Він зазначив, що для досягнення миру "обидві сторони мають піти на поступки".

Кожного разу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній з них доведеться в чомусь поступитись,

– пояснив він.

Водночас відмовився конкретизувати, чим саме може поступитися Україна. При цьому, посадовець також чітко зазначив, що Росія є агресором у цій війні.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася, і це досить зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент (Дональд Трамп, – 24 канал). Він хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти", – підкреслив Рубіо.

Крім цього, він запевнив, що припинення вогню в Україні є "головним пріоритетом Трампа", тож відповідні переговори, ймовірно, "можуть розпочатися негайно".

"Фактично, дещо уже почалося. Можна сподіватися, що певні основи вже закладено", – зазначив Рубіо, і додав, що йдеться про "складний і кривавий конфлікт, якому треба покласти край".

Після цього про війну в Україні висловився і сам Трамп. Він розповів, що планує обговорити припинення вогню з Владіміром Путіним.