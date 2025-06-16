Об этом пишет УП со ссылкой на два проинформированных источника в Силах обороны, сообщает 24 Канал.

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Виктор Николюк – новый командующий ОТГ "Донецк"

По данным издания, замена командующего ОТГ "Донецк" состоялась еще несколько дней назад по инициативе самого Тарнавского. Журналисты пишут, что бригадный генерал "имел проблемы со здоровьем".

Новым командующим назначили Виктора Николюка. Генерал-майор несколько месяцев был начальником штаба в этой же оперативно-тактической группировке войск. По данным издания, Николюк "неплохо" знаком с обстановкой.

Один из собеседников предположил, что генерал-майор также, вероятно, заменит Александра Тарнавского на должности командующего 9-го армейского корпуса.

Новый командующий ОТГ "Донецк" / Фото из фейсбука Виктора Николюка

К слову, в зоне ответственности ОТГ "Донецк" находятся сразу несколько пока самых сложных сейчас участков фронта. В частности, часть российского выступления на дороге Покровск – Константиновка (другая часть – в зоне ОТУ "Луганск"), сам Покровск, граница Донецкой и Днепропетровской областей, а еще Новопавловское направление (села Багатир и Комар).

Заметим, официальных подтверждений информации о назначении генерал-майора Николюка командующим ОТГ "Донецк" пока не было.

Краткая справка. Виктор Николюк – Герой Украины, бывший командующий ОК "Север". В 2022 году руководил обороной Чернигова. С марта 2023 по март 2024 года Николюк был командующим Командования подготовки Сухопутных войск.