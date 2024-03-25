О своем увольнении он сообщил 24 марта в сети. В то же время Николюк не стал раскрывать, на какую должность планирует перейти.

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Николюк получит новую должность

Генерал-майор сообщил, что слагает свои полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ. Он также пожелал своему преемнику наращивать тот потенциал, который удалось наработать ранее. Николюк также поблагодарил всех, с кем имел честь работать.

В то же время генерал-майор заявил, что получит новую должность. Он не раскрыл деталей, однако намекнул, что собирается возглавить одно из направлений фронта.

Новые вызовы, новые испытания, новые победы. Нынешнее время требует от каждого украинца, а, особенно, военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта,

– сообщил Николюк.

Изменения в командовании ВСУ