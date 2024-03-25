Про своє звільнення він повідомив 24 березня у мережі. Водночас Ніколюк не став розкривати, на яку посаду планує перейти.
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Ніколюк отримає нову посаду
Генерал-майор повідомив, що складає свої повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ. Він також побажав своєму наступнику нарощувати той потенціал, який вдалося напрацювати раніше. Ніколюк також подякував усім, з ким мав честь працювати.
Водночас генерал-майор заявив, що отримає нову посаду. Він не розкрив деталей, однак натякнув, що збирається очолити один з напрямків фронту.
Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі з'єднань та один із напрямків фронту,
– повідомив Ніколюк.
Зміни в командуванні ЗСУ
- У лютому в командуванні ЗСУ відбулися масштабні зміни. Так, 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
- На місце Сирського призначили нового командувача Сухопутних військ ЗСУ – Олександра Павлюка. До свого призначення він обіймав посаду заступника міністра оборони.
- Сирський представив свою оновлену команду. Так, 11 лютого новим командувачем Десантно-штурмових військ став Ігор Скибюк, який замінив на посаді Максима Миргородського. Також перезавантажили й командування Сил тероборони, призначивши Ігоря Плахуту замість Ігоря Танцюри.
- Змінили 11 лютого й командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва. Натомість призначили Юрія Содоля, який раніше був командувачем Морської піхоти.
- 29 лютого відбулися нові кадрові зміни. Відповідним указом Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики. Ним став Володимир Карпенко.