Про це пише УП з посиланням на два проінформовані джерела у Силах оборони, повідомляє 24 Канал.

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Віктор Ніколюк – новий командувач ОТУ "Донецьк"

За даними видання, заміна командувача ОТУ "Донецьк" відбулася ще кілька днів тому з ініціативи самого Тарнавського. Журналісти зазначили, що бригадний генерал "мав проблеми зі здоров'ям".

Новим командувачем призначили Віктора Ніколюка. Генерал-майор декілька місяців був начальником штабу в цьому ж оперативно-тактичному угрупованні військ. За даними видання, Ніколюк "непогано" обізнаний з обстановкою.

Один зі співрозмовників припустив, що генерал-майора також, ймовірно, заміниться Олександра Тарнавського на посаді командувача 9-го армійського корпусу.

Новий командувач ОТУ "Донецьк" / Фото з фейсбуку Віктора Ніколюка

До слова, у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк" перебувають одразу де кілька наразі найскладніших нині ділянок фронту. Зокрема, частина російського виступу на дорозі Покровськ – Костянтинівка (інша частина – у зоні ОТУ "Луганськ"), сам Покровськ, межа Донецької та Дніпропетровської областей, а ще Новопавлівський напрямок (села Багатир і Комар).

Зауважимо, офіційних підтверджень інформації про призначення генерал-майора Ніколюка командувачем ОТУ "Донецьк" поки не було.

Коротка довідка. Віктор Ніколюк – Герой України, колишній командувач ОК "Північ". У 2022 році керував обороною Чернігова. З березня 2023 по березень 2024 року Ніколюк був командувачем Командування підготовки Сухопутних військ.