Российскими беспилотными войсками будет командовать "Унитаз"

В России назначили нового командующего войсками беспилотных систем – им стал предприниматель из Московской области Юрий Ваганов, более известный под прозвищем "Юра Унитаз". Военного образования он не имеет, однако за время полномасштабной войны стал одним из ключевых поставщиков FPV-дронов для армии.

Официального приказа Минобороны РФ пока не обнародовало. Об этом пишет независимое издание "Медуза", передает 24 Канал.

Что известно о новом командующем войск беспилотных систем России?

О кадровом решении сначала сообщили российские Z-блогеры, а впоследствии эту информацию подтвердили источники российской службы BBC в сфере дроностроения.

До начала вторжения Ваганов занимался бизнесом, в частности торговал сантехникой – именно отсюда и пошло его забавное прозвище. Несмотря на отсутствие военного бэкграунда, за годы войны он выстроил тесные контакты с российским военным руководством и стал одним из крупнейших гражданских подрядчиков, которые обеспечивают оккупационные войска беспилотниками.

Источники связывают это назначение с попытками Кремля централизовать производство и поставки дронов, передав контроль над этой сферой лояльным бизнесменам, а не кадровым военным.

