Российскими беспилотными войсками будет командовать "Унитаз"
- Юрий Ваганов, известный как "Юра Унитаз", стал командующим российских войск беспилотных систем, не имея военного образования.
- Назначение Ваганова связывают с попытками Кремля централизовать производство и поставки дронов, передав контроль бизнесменам.
В России назначили нового командующего войсками беспилотных систем – им стал предприниматель из Московской области Юрий Ваганов, более известный под прозвищем "Юра Унитаз". Военного образования он не имеет, однако за время полномасштабной войны стал одним из ключевых поставщиков FPV-дронов для армии.
Официального приказа Минобороны РФ пока не обнародовало. Об этом пишет независимое издание "Медуза", передает 24 Канал.
Что известно о новом командующем войск беспилотных систем России?
О кадровом решении сначала сообщили российские Z-блогеры, а впоследствии эту информацию подтвердили источники российской службы BBC в сфере дроностроения.
До начала вторжения Ваганов занимался бизнесом, в частности торговал сантехникой – именно отсюда и пошло его забавное прозвище. Несмотря на отсутствие военного бэкграунда, за годы войны он выстроил тесные контакты с российским военным руководством и стал одним из крупнейших гражданских подрядчиков, которые обеспечивают оккупационные войска беспилотниками.
Источники связывают это назначение с попытками Кремля централизовать производство и поставки дронов, передав контроль над этой сферой лояльным бизнесменам, а не кадровым военным.
