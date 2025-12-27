Россияне наращивают производство дронов и постоянно их совершенствуют, чтобы проводить как можно больше массированных атак. Только во время обстрела 27 декабря враг применил более 500 средств поражения, большинство из которых направил на Киевщину.

Силы противовоздушной обороны пытаются противодействовать, но это не всегда возможно из-за ограниченных ресурсов. В разговоре с 24 Каналом авиационный эксперт Константин Криволап назвал особенности последних ударов, рассказал, как именно Россия модернизирует "Шахеды" и чем это грозит украинцам.

Предлагаю начать с массовой атаки, которую Россия осуществила накануне по территории Украины. Наши военные пилоты показали очень хорошую работу. 34 из 35 ракет – это фактически рекорд. По вашему мнению, какая в этом причина? Мы "набили руку" или, возможно, изменили тактику?

Складывается впечатление, что нашу ПВО будто подменили. F-16 поразили все, что летало. Одну ракету пропустили, неизвестно как это получилось, но результат действительно впечатляет.

Были сообщения, что поражение, скорее всего, произошло с помощью системы APKWS – это ракеты калибра 70 мм, которые оснащены системой лазерного наведения. Также еще надо подсвечивать цель. Вероятно, поражение связано с правильными тактическими подходами, которые позволили подготовить к пускам эти ракеты.

Их изготовили как управляемые ракеты. Если сделать так, чтобы цель подсвечивалась, то ракеты с лазерным наведением очень хорошо поражают.

Когда-то глава Пентагона сказал, что направил в Израиль 20 головок. Говорится о головках именно к этим ракетам, которые делали из неуправляемой ракеты – управляемую. Это довольно дешевая вещь: в целом получается 20 тысяч долларов, но это все равно одно из самых дешевых средств уничтожения крылатых ракет.

Если бы еще хорошо сработали по "Шахедам" в Одесской области, то это вообще была бы замечательная ситуация. Если считать, что из 635 беспилотных летательных аппаратов было 400 "Шахедов", а из них нанесли поражение 39, то получается, что фактически только 10% мы пропустили.

Это много в абсолютном значении, но в процентах – хороший показатель. С другой стороны, эти 39 поражений мы могли не получить, если бы вовремя сделали правильные действия.

Я имею в виду, что в Одессе очень хорошо могла бы работать легкомоторная авиация. Значительно лучше, чем на Сумщине, Харьковщине или Черниговщине. Ведь там открытое море и нет носителей, которые могли бы попасть по украинским легкомоторным самолетам. Перехватывать "Шахеды" можно совершенно спокойно над акваторией Черного моря.

Этого не произошло. Президент сделал соответствующие выводы и с тех пор отстранен командующий ЧВК "Юг". Я думаю, там будет работать новый человек. Потому что сейчас такое время, что надо реагировать быстрее и не ждать, пока тебе что-то дадут, а самому делать много полезных дел.

Как именно Россия улучшает свои беспилотники?

Благодаря чему Россия производит такое количество "Шахедов"? Говорится о расширении производства или есть модернизации ,о которых можем говорить после этой атаки?

Есть базовая модель "Шахеда", которую передал Иран России. Это машина, которая летает от точки к точке, то есть ей задают координаты и она перелетает от одной к другой. Затем россияне начали ее улучшать. К тому же улучшать не только "тело", но и мозг.

Они не только увеличивали боевую часть, делали различные виды боевых частей, замену двигателя, улучшение антенн, которые могут лучше работать с системой GPS. То есть сделали его более стабильным, устойчивым к средствам нашего РЭБа. Как раньше запускать его мы сейчас не можем.

Кроме того, россияне начали использовать совсем другие средства связи. Сейчас дошли до состояния, что, например, во время атаки по Украине 23 декабря, на Киевщине не было такого большого количества беспилотников. Они пошли на Житомир, потом на запад. Но тут надо вспомнить, что над Киевом летал один разведчик, а еще один над Броварами.

Они летали полтора-два часа. Это очень много. Разведчики не должны вообще летать. А их не уничтожали, хотя якобы есть средства для уничтожения разведчиков и "Шахедов". Если бы была легкомоторная авиация, то эти разведчики так долго бы не летали, а были уничтожены.

По производству, то в июне 2025 года россияне вышли на уровень 3 тысячи "Шахедов" в месяц. Это где-то 100 в сутки. Они обещали, что к октябрю будут производить 4 тысячи в месяц. Судя по всему, оккупанты подходят к этой цифре, потому что к Новому году обещали выйти на 6 тысяч, то есть 200 "Шахедов" в сутки. Вероятно, на эту цифру они не вышли. Враг будет пытаться выходить на эти показатели, но пока не может.

Другая версия, которую распространяют россияне, это то, что они накапливают "Шахеды". А дальше уже можно рассуждать, для чего. Если думать, что их готовили для нас, то россияне, видимо, уже уперлись в свои логистические возможности, то есть подготовка "Шахеда" к запуску, логистика, перемещение его от завода к месту запуска, люди, которые все это программируют.

Россияне увеличили количество мест запуска. Если раньше было 6 – 8, то сейчас их около 20. Видимо, это все, на что они способны. Возможно, дальше будут что-то дополнительно делать, но пока, думаю, они уперлись.

А вторая версия относительно беспилотных "Шахедов" – это то, что их накапливают, чтобы применить в Европе. Возможно, это "пугалка" для европейцев и их руководителей. Скорее всего, это пропагандистская версия. Потому что, кроме накопления "Шахедов", сообщают о создании баллистической ракеты – "Искандер 1000". Она может бить не на 500 километров, а на 1000 или 850.

Впрочем с точки зрения механики, ничего нового не произошло. Это тот же "Искандер-М", который был раньше. Проектирование ракеты делали, рассчитывая, что она будет летать 850 – 1000 километров.



Российский "Искандер" / Фото Gettу Іmages

Северокорейский KN-23 – это копия "Искандера". Он летает на 850 километров. Я могу вас заверить, что украинская ракета "Сапсан" проектировалась не просто на 500 километров, а так, чтобы она могла летать 800 – 1000 километров. Так что мы все это еще увидим.

Также россияне пытаются напугать европейцев тем, что в Беларусь направили "Орешник". Одного оказалось мало, поэтому якобы направили 10, хотя никто ничего не видел, никто ничего не знает.

А с территории Воткинского завода наземным путем или воздушным ничего не получилось. Может там есть какие-то подземные коммуникации, по которым они отправляли. Это я уже так глумлюсь над россиянами, потому что никто ничего не видел, нет ни одного подтверждения что "Орешник" где-то физически существует.

Владимир Зеленский говорил, что якобы у украинской разведки есть информация о том, что "Орешник" на территории Беларуси и даже известно сколько есть ракет.

На самом деле не так было. Аналитики и наша разведка, которые это отслеживают, говорили, что видели место – в 60 километрах от Минска – где шло строительство. Кажется, что там готовят пусковую площадку для "Орешника". Это бывшая ракетная база.

Я думаю, что надо размещать как можно дальше, но это их проблемы. В любом случае ракета должна была как-то війти. Ее производит Воткинский завод. Она длиной более 20 метров, в диаметре полтора-два, то есть это не какая-то маленькая иголочка, которую можно вывезти, а здоровенная "халабуда".

Кто-то бы уже что-то сказал, видел. Не может быть, что нет ничего, никакого подтверждения. Возможно, наша разведка что-то видела, возможно, сказали, что что-то видели, чтобы европейцы лучше "просыпались", потому что сейчас они делают это очень медленно.

Обратите внимание! О размещении в Беларуси "Орешника" рассказал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это стало ответом "на агрессивную политику в отношении Минска". Диктатор добавил, что Беларусь якобы сама сможет определять цели для ударов и в целом получит 10 таких комплексов.

Какие преимущества предоставят Украине польские МиГ-29?

Во время поездки Владимира Зеленского в Польшу, ему обещали предоставить 6 – 8 МиГов. Это вроде неплохо, потому что наши пилоты умеют на них летать, но с другой стороны, я несколько раз слышала от военных экспертов, что это металлолом, который Польша могла списать, но решили отдать Украине. Об этом ли именно говорится?

А когда мы получали 23 самолета в 2023 году от поляков, таких же МиГов – от них мы почему-то не отказывались? Я не могу сказать, что это самые свежие или лучшие самолеты, но надо понимать, сколько у нас вообще было самолетов, сколько мы получили от Польши и Словакии. И сейчас мы получаем 6 – 8 МиГов. Если не ошибаюсь, то их в целом у поляков есть примерно 14.

Я считаю, что все, что можно брать – надо брать, потому что нам не хватает самолетов, которые могут выполнять свои функции. У нас исчерпывается ресурс, есть проблемы с двигателями, с запчастями, потому что это все запчасти, которые когда-то делали россияне.

Также надо сказать, что эти МиГ-29, которые есть у поляков и которые еще раньше отдали нам из Словакии, – это самолеты, которые с точки зрения модернизации значительно новее, чем те, которые есть у нас.

Там стоит Link 16 – это система коммуникации, военный интернет, если можно так сказать. Есть система, которая позволяет запускать из этих МиГ-29 ракеты AIM-120. Наши самолеты такого делать не могут. Также есть множество других вещей, которых нет в наших самолетах, потому что эти МиГ-29 доведены до стандартов НАТО с точки зрения использования именно войсками Альянса.

То есть я считаю, что это нормальный самолет. Конечно, не лучший, потому что это не Gripen, не F-16. Но учитывая то, что у нас есть сейчас и чем мы работаем – эти самолеты нам нужны.

Хочу поговорить о поражениях, которые осуществили наши спецслужбы. Накануне СБУ сообщила об исторической спецоперации в Новороссийске, где взорвали подводную лодку. Но перед этим был поражен морской самолет-разведчик Ил-38Н. Что это за самолет? Расскажите подробнее, почему, чтобы добраться до подводной лодки, нужно было уничтожить этот самолет?

Наши специально обученные ребята из СБУ и ГУР постоянно занимаются тем, что "выкалывают глаза" всем этим группировкам, особенно в Крыму.

Помним, как уничтожили самолеты Бе-12 – это самолеты морского патрулирования для поиска подводных лодок. Еще у россиян была радиолокационная система "Небо-У". Она вообще позволяет видеть все, что находится в воздушном пространстве и на воде. И она видит достаточно далеко – на 400 километров.

Перед началом войны у россиян было 35 – 45 этих систем, скорее всего, где-то 40. Мы уничтожили уже примерно 15. "Видеть" на 400 километров могут не так много систем. Несмотря на свой серьезный возраст, это достаточно современная радиолокационная система, которая есть у России.

А Ил-38 – это очень старый, советский самолет, который еще с 60-х годов. Но он оказался одним из самых надежных. Когда списывали все советское, то Ил-38 еще летал, причем на большие расстояния.

Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения именно подводных лодок и всего, что есть на поверхности моря. Их в России оставалось где-то около 12 штук, 2 – 3 машины летали в Черном море. Они могут долго патрулировать, обычный их режим предусматривал 5 часов патрулирования.

Это не позволяло нам свободно перемещаться. Надо было угадывать моменты, когда россияне не вылетели, или вылетели в другую сторону. Поэтому приняли решение, что его необходимо поразить. Скорее всего, это сделали ракетой Storm Shadow или чем-то похожим на крылатую ракету.



Самолет Ил-38Н, который поразила Украина / Скриншот с видео

Это серьезный удар по способности россиян что-то видеть. Сейчас у них с каждым нашим ударом становится все меньше возможностей для этого.

Поражены самолеты А-50, системы "Небо-У", Бе-12, вертолеты Ка-27 и так далее. Есть очень много средств, которые мы уничтожили, для того, чтобы дать возможность нашим морским дронам Sea Baby и Magura V5 перемещаться по Черному морю.

А уничтоженные Су-32 на Липецком аэродроме, насколько я понимаю, то это не такая "жирная цель", но тоже очень хороший кейс?

Нет, это "жирная" цель. Их просто много, но это серьезная машина. Это 4++ поколение истребителей, а Липецкий аэродром – там летают лучшие пилоты, поэтому поражение таких самолетов – серьезный удар. Это хороший самолет, и то, что его поразили – это супер.