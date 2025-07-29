Российский флот во время июльских учений продемонстрировал якобы новый морской дрон. В Военно-морских силах Украины говорят, что сложно оценить его характеристики.

Цель использования нового морского дрона россиянами объяснил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Испытывала ли Россия морской дрон?

Во время июльских учений россиян в Балтийском море ими был использован якобы новый морской дрон. В Военно-морских силах Украины подтвердили, что подобная демонтсрация в рамках обучения действительно была.

Они продемонстрировали, и, возможно, это был один из ключевых эпизодов, в принципе, во время проведения этих учений: показать, так сказать, свои новые системы вооружения,

– сказал Плетенчук.

Представитель ВМС ВСУ объяснил, что видео с демонстрацией нового безэкипажного комплекса было распространено только через соцсети российского флота. Поэтому проверить правдивость поражения, характеристики или технические параметры сложно.

По словам Плетенчука, Россия обычно умышленно преувеличивает возможности своего оружия и подает его как то, не имеющее аналогов. Сейчас технические детали дрона остаются неизвестными.

В то же время он подтвердил, что враг системно движется в направлении разработки морских дронов.

"Это не первая такая заявка со стороны России по разработке морских безэкипажных комплексов. Это как минимум уже такой четвертый случай", – резюмировали в ВМС.

Напомним, Балтийский флот России применил дроны с фугасными боеприпасами. Они, вероятно, могут поражать надводные цели или инженерные объекты.