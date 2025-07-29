Мету використання нового морського дрона росіянами пояснив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи випробовувала Росія морський дрон?

Під час липневих навчань росіян у Балтійському морі ними був використаний нібито новий морський дрон. У Військово-морських силах України підтвердили, що подібна демонтсрація в рамках навчання справді була.

Вони продемонстрували, та, можливо, це був один з ключових епізодів, у принципі, під час проведення цих навчань: показати, так би мовити, свої нові системи озброєння,

– сказав Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ пояснив, що відео з демонстрацією нового безекіпажного комплексу було поширене лише через соцмережі російського флоту. Через це перевірити правдивість ураження, характеристики чи технічні параметри складно.

За словами Плетенчука, Росія зазвичай навмисне перебільшує можливості своєї зброї та подає її як ту, що не має аналогів. Наразі технічні деталі дрона залишаються невідомими.

Водночас він підтвердив, що ворог системно рухається у напрямку розробки морських дронів.

"Це не перша така заявка збоку Росії щодо розробки морських безекіпажних комплексів. Це як мінімум вже такий четвертий випадок", – резюмували у ВМС.

Нагадаємо, Балтійський флот Росії застосував дрони з фугасними боєприпасами. Вони, ймовірно, можуть уражати надводні цілі або інженерні об'єкти.