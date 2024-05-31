Новый обмен пленными: в Украину так и не удалось вернуть ни одного бойца "Азова"

Во время обмена пленными 31 мая домой наконец вернулись десятки украинцев, среди которых 10 защитников Мариуполя и одна женщина из бригады НГУ "Азов". К сожалению, среди них нет никого из военных-азовцев, которые вышли по приказу в плен более 2 лет назад с "Азовстали". Бойцов бригады не меняют более года.

Обмен 31 мая состоялся впервые за долгое время – последний раз государство возвращало домой своих Героев еще в феврале. Сегодня же удалось спасти 75 защитников и гражданских, а также вернуть тела 212 павших защитников, передает 24 Канал.

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Что известно о женщине из бригады "Азов", которую обменяли

Среди освобожденных – одна женщина из бригады НГУ "Азов". Сегодня во время обмена она встретилась с сыном, которого не видела более двух лет. Женщина находилась на "Азовстали", прошла плен и получила незаконный приговор, а сейчас впервые за долгое время обняла своего сына,

– рассказали в Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Также в Ассоциации добавили, что из десяти освобожденных защитников Мариуполя семеро – это защитники "Азовстали": четверо из частей Нацгварии, один пограничник, один из Военной службы правопорядка и один боец ТрО.

Почему среди обмененных нет бойцов-азовцев

Соорганизатор Ассоциации семей защитников "Азовстали" Анна Науменко в комментарии 24 Каналу отметила, что важно различать в целом всех защитников "Азовстали" и конкретно военных "Азова". Ведь в плен России попали более 2,5 тысяч военных из разных подразделений. Однако именно к азовцам оккупанты относятся наиболее жестоко и не хотят их менять. Это принципиальная позиция врага.

Не весь обмен – это защитники "Азовстали", а "Азовсталь" ≠ Азов,

– отмечает Анна Науменко.

Также девушка подчеркнула: последние обмены были в начале февраля, а с участием "Азова" – более года назад. Поэтому известия об обменах пытается воспринимать как обнадеживающие. В то же время не стоит подавать обмен 31 мая как такой, где освободили только людей с "Азовстали", ведь их там всего лишь 8%.

Наша рабочая группа искренне рада, что домой вернулись наши люди, украинцы. Вместе с тем нам больно за тех, кто в нечеловеческих условиях стоял до последнего в Мариуполе, за тяжелораненых еще со времен "Азовстали" и раненых во время теракта (в Еленовке – 24 Канал). За тех, кто выдерживает регулярные пытки уже 2 года,

– отметила Анна.

Родные и неравнодушные украинцы требуют обменять азовцев

В разных городах Украины еженедельно проходят масштабные акции в поддержку пленных военных, где родные бойцов и просто неравнодушные граждане держат плакаты с призывами вернуть домой мужа, брата, отца. На фото с акций часто можно увидеть маленьких детей, которые еще не видели своего отца. Люди напоминают, что азовцы проводят третью весну в плену.



Акция в поддержку пленных защитников "Азова" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также воины "Азова" побывали в Лондоне, где пообщались с Борисом Джонсоном и Беном Уоллесом. Британские политики призвали не только освободить бойцов из плена, но и предоставить Украине все необходимое оружие.