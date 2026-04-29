В ближайшее время может быть новый обмен пленными, – Зеленский

Украина надеется, что вскоре может пройти новый обмен пленными. Никаких подробностей относительно сроков президент не привел.

Впрочем, обменять могут не только пленников из России, но и с временно оккупированных территорий. Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале 29 апреля.

Что известно о возможном будущем обмене пленными?

Лидер государства провел встречу с командой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. На ней подробно обсудили результаты обменов, которые уже состоялись в этом году, и подготовку следующих обменов.

Также обсудили запросы международных организаций и работу с партнерами для освобождения людей.

Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в России и на временно оккупированной территории. Координационный штаб проработал необходимые для обмена документы, списки, и постоянно происходит коммуникация с российской стороной именно по таким гуманитарным вопросам. Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российской неволе: и о военных, и о гражданских. Отдельное внимание людям, которые оказались в плену еще до начала полномасштабного вторжения,

– проинформировал Зеленский.

Он подчеркнул: важно сделать все, чтобы был прогресс по всем категориям пленных. Это, в частности, журналисты, мэры городов и руководители общин, энергетики, воины, например азовцы, морпехи, десантники, "и все другие, по кому обменный процесс идет особенно сложно".

"Наша цель – вернуть домой всех наших людей из неволи. Сверяем всю информацию, проверяем по каждой фамилии. Нередко бывает, что человек – в перечне без вести пропавших, но мы находим в лагерях в России и возвращаем в Украину. Работа будет продолжаться. Будем говорить и с некоторыми лидерами стран-партнеров для дополнительных шагов", – добавил президент.

Справка. В рамках пасхального обмена в Украину удалось вернуть 12 военнопленных 1 корпуса НГУ "Азов" – 11 военнослужащих бригады "Азов" и 1 военнослужащего бригады "Кара-Даг". Такие данные обнародовал командир "Азова" Денис Прокопенко.



Тогда же заместитель командира бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Святослав Паламар подчеркнул: нельзя молчать об азовцах. По его мнению, ошибочно считать, что огласка вокруг 4-летнего пребывания бойцов в российском плену как-то повредит процессам обмена.

Когда был последний обмен и кого вернули в Украину?

24 апреля домой вернулись 193 защитника. Глава ОП Кирилл Буданов рассказал, что фактически это был второй этап пасхального обмена. Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне.

Украина вернула военных из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Среди них были и раненые, и те, на кого Россия завела уголовные дела.