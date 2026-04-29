В ближайшее время может быть новый обмен пленными, – Зеленский
- Украина готовится к новому обмену пленными, однако сроки не уточнены.
- Президент Зеленский отметил важность прогресса по всем категориям пленных и привлечения международных партнеров для освобождения украинцев.
Украина надеется, что вскоре может пройти новый обмен пленными. Никаких подробностей относительно сроков президент не привел.
Впрочем, обменять могут не только пленников из России, но и с временно оккупированных территорий. Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале 29 апреля.
Что известно о возможном будущем обмене пленными?
Лидер государства провел встречу с командой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. На ней подробно обсудили результаты обменов, которые уже состоялись в этом году, и подготовку следующих обменов.
Также обсудили запросы международных организаций и работу с партнерами для освобождения людей.
Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в России и на временно оккупированной территории. Координационный штаб проработал необходимые для обмена документы, списки, и постоянно происходит коммуникация с российской стороной именно по таким гуманитарным вопросам. Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российской неволе: и о военных, и о гражданских. Отдельное внимание людям, которые оказались в плену еще до начала полномасштабного вторжения,
– проинформировал Зеленский.
Он подчеркнул: важно сделать все, чтобы был прогресс по всем категориям пленных. Это, в частности, журналисты, мэры городов и руководители общин, энергетики, воины, например азовцы, морпехи, десантники, "и все другие, по кому обменный процесс идет особенно сложно".
"Наша цель – вернуть домой всех наших людей из неволи. Сверяем всю информацию, проверяем по каждой фамилии. Нередко бывает, что человек – в перечне без вести пропавших, но мы находим в лагерях в России и возвращаем в Украину. Работа будет продолжаться. Будем говорить и с некоторыми лидерами стран-партнеров для дополнительных шагов", – добавил президент.
Справка. В рамках пасхального обмена в Украину удалось вернуть 12 военнопленных 1 корпуса НГУ "Азов" – 11 военнослужащих бригады "Азов" и 1 военнослужащего бригады "Кара-Даг". Такие данные обнародовал командир "Азова" Денис Прокопенко.
Тогда же заместитель командира бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Святослав Паламар подчеркнул: нельзя молчать об азовцах. По его мнению, ошибочно считать, что огласка вокруг 4-летнего пребывания бойцов в российском плену как-то повредит процессам обмена.
Когда был последний обмен и кого вернули в Украину?
24 апреля домой вернулись 193 защитника. Глава ОП Кирилл Буданов рассказал, что фактически это был второй этап пасхального обмена. Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне.
Украина вернула военных из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Среди них были и раненые, и те, на кого Россия завела уголовные дела.