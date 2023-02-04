Так, в Пентагоне во время брифинга объяснили, что под довольно расплывчатую формулировку "высокоточные ракеты" попали именно GLDSB. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Чем важен новый пакет помощи от США

Это решение Соединенных Штатов является очень важным. В будущем оно может снять предостережения других союзников касательно передачи нашему государству дальнобойных ракет.

"Такое решение Пентагона может снять табу и будут поставки (дальнобойных ракет – 24 Канал) от европейских союзников", – предположил военный эксперт.

Кроме того, в пакет помощи войдет оборудование для интеграции западных зенитный ракетных комплексов в существующую систему противовоздушной обороны Украины. Впрочем, во время брифинга Пентагон не прокомментировал эту позицию подробнее.

В то же время ранее сообщалось о том, что США передают зенитные ракеты Sea Sparrow, интегрированные в "Бук". Возможно идут определенные процессы, чтобы интегрировать условно более мощные радары, которые передают нам союзники, в еще советские комплексы,

– заметил Катков.

Подобная история может быть и с западными ракетами к советским машин. Соответствующие процессы продолжаются, но, по мнению военного эксперта, лучше, чтобы это было сюрпризом для врага, чем анонсом.

Катков о новом пакете помощи от США: смотрите видео

Что еще получит Украина от США

3 февраля Соединенные Штаты объявили новый пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет более 2 миллиардов долларов. Итак, в рамках новой помощи США предоставит нашему государству: