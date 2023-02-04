Так, у Пентагоні під час брифінгу пояснили, що під доволі розпливчасте формулювання "високоточні ракети" потрапили саме GLDSB. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

Важливо Чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму: позиція Пентагону

Чим важливий новий пакет допомоги від США

Це рішення Сполучених Штатів є дуже важливим. У майбутньому воно може зняти пересторогу інших союзників щодо передачі нашій державі далекобійних ракет.

"Таке рішення Пентагону може зняти табу і будуть постачання (далекобійних ракет – 24 Канал) від європейських союзників", – припустив військовий експерт.

Крім того, в пакет допомоги увійде обладнання для інтеграції західних зенітно-ракетних комплексів до наявної системи протиповітряної оборони України. Утім, під час брифінгу Пентагон не прокоментував детальніше цю позицію.

Водночас раніше повідомлялося про те, що США передають зенітні ракети Sea Sparrow, які інтегровані до "Буку". Можливо йдуть певні процеси, щоб інтегрувати умовно потужніші радари, які передають нам союзники, до ще радянських комплексів,

– зауважив Катков.

Подібна історія може бути й з західними ракетами до радянських машин. Відповідні процеси тривають, але, на думку військового експерта, краще, щоб це було сюрпризом для ворога, аніж анонсом.

Катков про новий пакет допомоги від США: дивіться відео

Що ще отримає Україна від США

3 лютого Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість складає понад 2 мільярди доларів. Отже, у межах нової допомоги США нададуть нашій державі: