Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что ракеты для систем очень дорогие. Чтобы максимально выполнять боевые задачи, Украине надо миллиард долларов в неделю. Отметим, что о помощи президент США объявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Париже.

Смотрите также "Очень полезный": Остин рассказал, что даст разрешение на удары по России американским оружием

Насколько хватит помощи

"До 4 – 5 миллиардов долларов в месяц. 225 миллионов – это на несколько дней. Еще растягивать придется. По крайней мере, там есть ПВО", – подчеркнул военный эксперт.

Например, ракеты для ЗРК Patriot, ракеты AIM-120 к NASAMS, а еще – для MIM-23 HAWK. Также есть ПЗРК Stinger. То есть говорится об увеличенной компоненте ПВО.

Вероятнее всего, из-за того, что у нас есть дефицит в противоракетах для зенитно-ракетных комплексов. Поэтому это в таком ускоренном темпе. Пусть небольшая, но помощь была вытянута,

– сказал Роман Свитан.

Помощь от США для Украины: что известно