Это то, что надо, – Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи

США в Сочельник объявили о рекордном пакете помощи для Украины. Произошло это после того, как Киев посетила делегация Сената, а также состоялся разговор между министрами обороны Украины и США.

Как сказал Владимир Зеленский в своей традиционной вечерней речи, новый пакет американской оборонной поддержки для нашего государства очень мощный.

Важно HIMARS, Sea Sparrow и Bradley: США объявили о новом пакете помощи Украине на 3 миллиарда

Президент Украины отметил, что впервые мы получим бронированные машины Bradley.

Это именно то, что нужно. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – почти 3 миллиарда долларов,

– отметил Зеленский.

Он в очередной раз поблагодарил президента США Джо Байдена, конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу и знают, что свободу следует защищать.

"Имеем теперь значительный шаг Германии вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы, прежде всего граничащего с Россией региона. Укрепление нашей противовоздушной обороны - это непосредственная работа на деэскалацию здесь и сейчас. Что меньше будет возможностей в России терроризировать мирные" города, тем меньше будет и общий потенциал российской агрессии", – добавил президент.

Зеленский также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot. По словам президента Украины, вместе с блестящими немецкими IRIS-T Patriot сделают украинское и европейское небо ощутимо более безопасным.

Что предусматривает рекордный пакет помощи от США

Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 миллиарда долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" – бронемашину M2 Bradley.

Ранее СМИ сообщали, что в очередном пакете помощи будут:

дополнительные ракетные системы HIMARS;

бронемашины HUMVEE;

бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP;

зенитные ракеты Sea Sparrow;

легкие танки M2 Bradley.

На новость ранее уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что такие "вкусняшки" на Рождество очень уместны.