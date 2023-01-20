Что касается минусов нового пакета помощи от США, то это, например, отсутствие в нем управляемых бомб, которые нам очень нужны. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Минусы нового пакета помощи

Кроме того, до сих пор не решен вопрос предоставления Украине танков. Впрочем, это вопрос не только к Соединенным Штатам, но и другим странам. Особенно к Германии. А также открытым остается вопрос предоставления нам ракет типа ATACMS с дальностью 300 километров.

Это (ракеты ATACMS – 24 Канал) нам очень нужно для уничтожения военных объектов в тылу противника, особенно в Крыму и других частях оккупированной территории Украины, чтобы исключить любые намеки на то, что Россия может готовиться к каким-то наступательным действиям. Это принципиальный момент,

– сообщил военный эксперт.

Кроме того, этот пакет военной помощи содержит меньше высокоточных боеприпасов для артиллерии 155-миллиметрового калибра. Речь идет о реактивных снарядах для ствольной артиллерии типа Excalibur с системой GPS-наведения.

Они способны наносить удары по позициям врага, складам с боеприпасами и скоплениям техники на расстоянии до 50 километров, в зависимости от артиллерийской системы, которая их использует.

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"Это нам очень нужно для того, чтобы сдерживать развертывание врага и подготовку к наступательным действиям, в том числе и чтобы совершать контрнаступательные действия", – подчеркнул военный эксперт.

Мусиенко назвал плюсы и минусы нового пакета помощи от США: смотрите видео

Плюсы помощи от США

Что же касается плюсов, также присутствующих в этом пакете, то это получение Украиной 59 боевых машин пехоты Bradley. Это очень хорошая БМП с противотанковыми ракетами. К тому же мы получим ракеты к ЗРК NASAMS и HIMARS.

А также дополнительные 8 комплексов противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Avenger. Они являются удобными мобильными комплексами и могут выпускать сразу по 8 ракет Stinger.

То есть плюсы действительно есть. Кроме того, нельзя не выделить дополнительную "броню" Stryker – это бронетранспортеры, которые могут выполнять комбинированные задачи: транспортировать и перевозить личный состав и быть защищенными от вражеских обстрелов, санитарную эвакуацию раненых, перевозить грузы, боеприпасы и т.д.

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что Украина также получит 350 автомобилей HMMWV. Они станут дополнительной "броней" для наших десантных подразделений и других родов войск.



Новый пакет военной помощи от США / Инфографика 24 канала