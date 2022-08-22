Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Белый дом выполняет свои обязательства, которые он анонсировал ранее.

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По его словам, главный вопрос – чтобы у нас не заканчивались боеприпасы. И это уже второй пакет помощи, который содержит в основном боеприпасы.

"Ракеты AGM-88 HARM были и в предыдущем пакете помощи от США. Мы их уже применяли на Юге Украины, в частности на Херсонском направлении, благодаря чему мы "проредили" вражеские ПВО и пытались их уничтожать с помощью этих ракет", – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что ВСУ адаптировали наши МиГ-29 к тому, чтобы они могли нести и пускать эти ракеты.

А самое главное в этом пакете помощи первый пункт – боеприпасы к системам HIMARS, второй пункт не менее важен – боеприпасы калибра 155-мм и передача нам еще одного дивизиона пушек L119. Это главные пункты

– отметил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что ракеты AGM-88 HARM работают исключительно по радиолокационным станциям.

"Как только эти станции включаются, их засекают и они становятся целью для ракет. И даже если эти станции выключаются, ракеты все равно идут в точку, откуда было излучение РЛС", – пояснил он.

По мнению Жданова, дальность пуска этой ракеты 150 километров, и это расстояние она преодолевает за считанные секунды. "И сбить ее или увернуться фактически невозможно. В этом особенность ракет AGM-88 HARM", – добавил он.

Жданов о новом пакете помощи от США и ситуацию на фронте: видео



Военная помощь от США: последние новости

В США приняли решение о предоставлении нового пакета военной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов. По данным СМИ он будет включать боеприпасы для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое.

В частности, это будет 36 тысяч артиллерийских снарядов, дополнительные гаубицы, противотанковые управляемые ракеты TOW и комплексы для них, 15 беспилотников Sky Eagle, минно-устойчивые транспортные средства, 1 тысяча Javelin.

Также сейчас идет дискуссия о поставках новых видов вооружений Украине. Ведь это может существенно помочь изменить ситуацию на поле боя. В частности, могут поступить на вооружение армии Украины NASAMS – новейшие ЗРК, которые эффективны в противовоздушной обороне.

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