Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що Білий дім виконує свої зобов'язання, які він анонсував раніше.

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За його словами, головне питання – щоб у нас не закінчувалися боєприпаси. І це вже другий пакет допомоги, який містить в основному боєприпаси.

"Ракети AGM-88 HARM були і в попередньому пакеті допомоги від США. Ми їх вже застосовували на Півдні України, зокрема на Херсонському напрямку, завдяки чому ми "прорідили" ворожі ППО і прожовжумо їх знищувати за допомогою цих ракет", – сказав Жданов.

Він наголосив, що ЗСУ адаптували наші МІГ-29 до того, щоб вони могли нести і пускати ці ракети.

А найголовніше в цьому пакеті допомоги перший пункт – боєприпаси до систем HIMARS, другий пункт не менш важливий – боєприпаси калібру 155-мм і передача нам ще одного дивізіону гармат L119. Це головні пункти

– зауважив Жданов.

Військовий експерт зазначив, що ракети AGM-88 HARM працюють виключно за радіолокаційними станціями.

"Як тільки ці станції вмикаються, їх засікають і вони стають ціллю для ракет. І навіть якщо ці станції вимикаються, ракети все одно йдуть до в точку, звідки було випромінювання РЛС", - пояснив він.

На думку Жданова, дальність пуску цієї ракети 150 кілометрів, і цю відстань вона долає за лічені секунди. "І збити її чи ухилитися фактично неможливо. В цьому особливітсь ракет AGM-88 HARM", – додав він.

Жданов про новий пакет допомоги від США та ситуацію на фронті: відео



Військова допомога від США: останні новини

У США ухвалили рішення про надавання нового пакету оборонної підтримки Україні на суму 775 мільйонів доларів. За даними ЗМІ він включатиме боєприпаси для HIMARS, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого.

Зокрема, це буде 36 тисяч артилерійських снарядів, додаткові гаубиці, протитанкові керовані ракети TOW та комплекси для них, 15 безпілотників Sky Eagle, мінно-стійкі транспортні засоби, 1 тисячу Javelin.

Також зараз триває дискусія щодо постачання нових видів озброєнь Україні. Адже це може суттєво допомогти змінити ситуацію на полі бою. Зокрема, можуть надійти на озброєння армії України NASAMS – новітні ЗРК, які ефективні у протиповітряній обороні.

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