Новый пакет санкций Японии против России вступил в силу: в нем дочери Путина

Япония наложила пакет санкций на Россию из-за войны против Украины. 19 апреля новые санкционные ограничения вступили в силу.

Кабинет министров во вторник утвердил дополнительные санкции против России, заморозив активы 398 российских лиц, в том числе дочерей президента Владимира Путина и супруги министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Поскольку дочери Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову – добавили в санкционный список, общее количество российских лиц, в том числе военнослужащих и законодателей, против которых японские власти ввели санкции, достигли 499 человек.

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Кабинет министров также утвердил запрет на импорт 38 товаров, включая водку и другие спиртные напитки, электрическое оборудование и пиломатериалы с 19 апреля. Последний годовой импорт этих товаров составляет 16 миллиардов иен (более 125 миллионов долларов), что составляет около 1,1% от общего импорта из России.

Новые санкции включают также заморозку активов еще 28 российских организаций, таких как связанные с военным бизнесом, и еще двух кредиторов – "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Санкции для банков начнут действовать с 12 мая.

Японское правительство также запретит японским лицам и компаниям делать какие-либо новые инвестиции в Россию.

Угольная зависимость

Япония постепенно прекращает импорт российского угля, чтобы сократить свою зависимость от России. Российский уголь составляет 13% от общего объема производства электроэнергии в Японии. Поскольку большинство атомных электростанций Японии отключены после катастрофы на Фукусиме № 1 в 2011 году, работающая на угле тепловая энергия является одним из основных источников электроэнергии. Австралия, вероятно, будет одним из альтернативных источников угля, чтобы заменить российский импорт Японии, почти полностью возлагаемой на заграничный уголь.

Энергетика была одной из ключевых сфер сотрудничества между Японией и Россией, поскольку Токио пытался улучшить связи с Москвой путем разрешения территориального спора. Кроме угля, Япония импортирует сжиженный природный газ из России.