Кабінет міністрів у вівторок затвердив додаткові санкції проти Росії, заморозивши активи 398 російських осіб, у тому числі дочок президента Володимира Путіна та дружини міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Оскільки доньки Путіна — Катерину Тихонову та Марію Воронцову — додали до санкційного списку, загальна кількість російських осіб, у тому числі військовослужбовців та законодавців, проти яких японська влада ввела санкції, досягла 499 осіб.

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Кабінет міністрів також затвердив заборону на імпорт 38 товарів, включаючи горілку та інші спиртні напої, електричне обладнання та пиломатеріали, з 19 квітня. Останній річний імпорт цих товарів становить 16 мільярдів єн (понад 125 мільйонів доларів), що становить близько 1,1% загального імпорту з Росії.

Нові санкції включають також замороження активів ще 28 російських організацій, таких як ті, що пов’язані з військовим бізнесом, і ще двох кредиторів – "Сбербанку" та "Альфа-Банку". Санкції для банків почнуть діяти з 12 травня.

Японський уряд також заборонить японським особам і компаніям робити будь-які нові інвестиції в Росію.

Вугільна залежність

Японія поступово припиняє імпорт російського вугілля, щоб скоротити свою залежність від Росії. Російське вугілля складає 13% від загального обсягу виробництва електроенергії в Японії.. Оскільки більшість атомних електростанцій Японії відключені після катастрофи на Фукусімі № 1 у 2011 році, теплова енергія, що працює на вугіллі, є одним з основних джерел електроенергії. Австралія, ймовірно, буде одним з альтернативних джерел вугілля, щоб замінити російський імпорт Японії, яка майже повністю покладається на закордонне вугілля.

Енергетика була однією з ключових сфер співпраці між Японією та Росією, оскільки Токіо намагався покращити зв'язки з Москвою шляхом вирішення територіального спору. Крім вугілля, Японія імпортує зріджений природний газ з Росії.