Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, Европа до сих пор зависит от российских энергоносителей.

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Клочок подчеркнул, что в настоящее время 10 пакет санкций не был одобрен. По его мнению, в пакете не хватает ограничений на российский газ. Политический эксперт напомнил, что ограничения цен на нефть страны-агрессорки тоже согласовывались долгое время.

"С газом история намного сложнее. Пока что Европа остается зависимой от российских энергоносителей. Но есть и положительные сдвиги в том, что зависимость уменьшается. Европа выделяет средства на энергосбережение", – отметил он.

Валерий Клочок отметил: есть надежда, что в Европе будут иметь больший размах программы, которые будут направлены на выработку альтернативных источников электроэнергии. Также он считает, что зависимость ЕС от российских энергоносителей уже уменьшается.

Сегодня российская экономика достаточно мощно интегрирована в европейскую. Европа еще не готова по многим позициям вводить жесткие санкции. Мы можем констатировать тот факт, что ЕС не готовился к очевидной войне против Украины,

– убежден эксперт.

Клочок о 10 пакетах санкций против России: смотрите видео

Употребление российского газа в ЕС уменьшилось

Валерий Клочок отметил, что объемы употребления российского газа в Европе значительно сократились. Сейчас стоит вопрос, чем его заменить, потому что доля российского газа в ЕС всегда была очень велика.

"Оно (употребление – 24 Канал) может упасть до уровня 100 – 150 миллиардов кубов. Прогнозировать это пока сложно, потому что Россия могла выйти на объем до 200 миллиардов ежегодно. В общей сложности она добывает около 700 миллиардов кубов. Это вторая страна мира по добыче газа", – говорит эксперт.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" убежден, что программы по изготовлению альтернативных источников электроэнергии нужно вводить как можно быстрее и рассматривать вопросы третьего энергетического пакета.

Как Европа отказывается от российского газа