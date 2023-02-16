Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Європа досі залежна від російських енергоносіїв.

До теми Є один цікавий момент: чи відчутними будуть санкції проти російських банків, які розглядає ЄС

ЄС не готовий вводити жорстких санкцій проти Росії

Клочок підкреслив, що наразі 10 пакет санкцій не схвалили. На його думку, у пакеті не вистачає обмежень на російський газ. Політичний експерт пригадав, що обмеження цін на нафту країни-агресорки теж погоджувались довгий час.

"З газом історія набагато складніша. Поки що Європа залишається залежною від російських енергоносіїв. Але є і позитивні зрушення у тому, що залежність зменшується. Європа виділяє кошти на енергозбереження", – зауважив він.

Валерій Клочок зазначив: є надія, що у Європі набудуть більшого розмаху програми, які будуть спрямовані на вироблення альтернативних джерел електроенергії. Також він вважає, що залежність ЄС від російських енергоносіїв вже зменшується.

Сьогодні російська економіка доволі потужно інтегрована в європейську. Європа ще не готова по багатьох позиціях вводити жорстких санкцій. Ми можемо констатувати той факт, що ЄС не готувався до очевидної війни проти України,

– переконаний експерт.

Клочок про 10 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео

Споживання російського газу в ЄС зменшилось

Валерій Клочок відзначив, що обсяги споживання російського газу у Європі значно скоротилися. Наразі стоїть питання, чим його замінити, бо частка російського газу у ЄС завжди була дуже великою.

"Воно (споживання – 24 Канал) може впасти до рівня 100 – 150 мільярдів кубів. Прогнозувати це поки складно, бо Росія могла вийти на об’єм до 200 мільярдів щороку. Загалом вона добуває близько 700 мільярдів кубів. Це друга країна світу за об’ємом видобутку газу", – каже експерт.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що програми щодо виготовлення альтернативних джерел електроенергії потрібно вводити якнайшвидше і розглядати питання третього енергетичного пакету.

Як Європа відмовляється від російського газу