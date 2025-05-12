Папа Лев XIV пошутил перед репортерами в начале первой аудиенции: зал взорвался аплодисментами
- Папа Лев XIV пошутил с журналистами во время первой аудиенции в Ватикане, что вызвало аплодисменты в зале.
- Папа призвал журналистов способствовать прекращению "словесной войны", а отдельных лидеров мира освободить заключенных репортеров.
Новый Папа Римский Лев XIV провел первую аудиенцию в Ватикане. Перед началом встречи понтифик пошутил с журналистами, после чего зал аплодировал ему.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию первой встречи Папы Римского с представителями медиа.
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Как Папа Римский пошутил с журналистами
Когда Лев XIV вышел для аудиенции в Ватикане, представители СМИ со всего мира устроили понтифику длинные овации. Папу Римского это растрогало и он решил отреагировать шуткой.
Понтифик сказал, что "аплодисменты в начале не имеют большого значения", но он был бы благодарен репортерам, если бы они не заснули и аплодировали бы ему в конце встречи. После этого зал снова начал аплодировать Льву XIV.
Как Папа Римский пошутил с журналистами / Видео "Новости.LIVE"
Во время аудиенции Папа Римский призвал журналистов помочь положить конец поляризационной "словесной войне", а также не давать пространства фанатизму и ненависти. Кроме того, понтифик призвал освободить репортеров, заключенных за выполнение своей работы.
К слову, Владимир Зеленский 12 мая провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским. Украинский президент рассказал понтифику о предложении о полном прекращении огня на 30 дней, готовность Киева к прямым переговорам в любом формате, а также пригласил Льва XIV осуществить апостольский визит в Украину.