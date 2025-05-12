Папа Лев XIV пошутил перед репортерами в начале первой аудиенции: зал взорвался аплодисментами

Новый Папа Римский Лев XIV провел первую аудиенцию в Ватикане. Перед началом встречи понтифик пошутил с журналистами, после чего зал аплодировал ему.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию первой встречи Папы Римского с представителями медиа.

К теме Папа Римский Лев XIV выбрал имя благодаря искусственному интеллекту, а точнее угрозам, которые тот несет

Как Папа Римский пошутил с журналистами

Когда Лев XIV вышел для аудиенции в Ватикане, представители СМИ со всего мира устроили понтифику длинные овации. Папу Римского это растрогало и он решил отреагировать шуткой.

Понтифик сказал, что "аплодисменты в начале не имеют большого значения", но он был бы благодарен репортерам, если бы они не заснули и аплодировали бы ему в конце встречи. После этого зал снова начал аплодировать Льву XIV.

Как Папа Римский пошутил с журналистами / Видео "Новости.LIVE"

Во время аудиенции Папа Римский призвал журналистов помочь положить конец поляризационной "словесной войне", а также не давать пространства фанатизму и ненависти. Кроме того, понтифик призвал освободить репортеров, заключенных за выполнение своей работы.

К слову, Владимир Зеленский 12 мая провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским. Украинский президент рассказал понтифику о предложении о полном прекращении огня на 30 дней, готовность Киева к прямым переговорам в любом формате, а также пригласил Льва XIV осуществить апостольский визит в Украину.