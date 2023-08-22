Новый подход к оплате: какая финансовая услуга набирает популярность среди украинцев

По итогам 2022 реальные доходы украинцев сократились примерно на 16%. Неудивительно, что все больше людей ищут способы отсрочить оплату дорогостоящих, но необходимых товаров.

Как отмечает 24 Канал, одним из спасающих в таких ситуациях сервисов является "Оплата частями". Что известно об опции, почему она набирает популярность и какие учреждения предлагают разбить платежи без комиссий, рассказываем далее.

Читайте также Банковские услуги без комиссий: как избежать лишних расходов

Что известно о новом тренде

В конце июля сервис Google Trends, что измеряет популярность поисковых запросов, зафиксировал резкий всплеск интереса к запросу "оплата по частям" в Украине. Индекс его популярности приблизился к 100%. Кредит наличными наоборот – существенно сдал позиции.



Сравнение частотности двух запросов среди украинцев / Скриншот

Вряд ли стоит искать сложные объяснения этому тренду. Даже в банках процентные ставки по кредитам наличными колеблются в пределах 50 – 150% годовых.

А в микрофинансовых организациях ссуда может достигать тысячи процентов. Именно поэтому заемщики и ищут альтернативные способы занять деньги, в частности, очень популярную в последнее время услугу "оплата частями", которую предлагают несколько украинских финучреждений.

Предложений становится все больше

Составить конкуренцию настоящей беспроцентной рассрочке классическому кредиту крайне затруднительно. Это понимают не только клиенты банков, но и сами банкиры.

Именно поэтому на рынке больше предложений оплаты по частям. Недавно собственную карточку рассрочки Мед, что позволяет оплачивать покупки по частям, запустил Unex Bank.



Карточка рассрочки Мед / Фото Unex Bank

Общая концепция продукта в разных банках не отличается: это общие с торговыми партнерами кредитные программы. Суть в том, что проценты за использование кредита за покупателя платит магазин.

Ему это выгодно, ведь значительно ускоряет товарооборот и стимулирует продажи. А покупатель получает честные 0,001% реальной годовой ставки.

То есть рассрочку в ее классическом понимании или оплату частями. Но это лишь концепция, отдельные детали довольно существенно отличают одно предложение от другого, объясняет директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

По ее словам, в большинстве своем конкретную программу рассрочки клиент подбирает в самом магазине, когда выбирает способ оплаты товара. Но в Unex Bank пошли другим путем, привязав рассрочку к отдельной карте.

Преимущества такого подхода очевидны: клиент может покупать любые товары в любом магазине партнере в рассрочку до 12 месяцев в пределах принятого лимита до 50 тысяч гривен. Никаких дополнительных согласований с банком делать не нужно. Фактически с карточкой рассрочки можно оплатить частями даже за батон в супермаркете, купить лекарства, заправить бензином авто. Для этого нужно только приложить карточку Мед к терминалу, рассчитываясь на кассе,

– объясняет эксперт.

В начале августа к программе Мед присоединилась сеть гипермаркетов Fozzy. Также картой можно рассчитаться в магазинах электроники и бытовой техники Жжук, на заправках Socar, в аптечных сетях (АНЦ и других), магазинах WINETIME и ряде других партнеров карты, которых уже более 2000 по всей Украине.

"Пока карта Мед является виртуальной – она оформляется онлайн после загрузки на смартфон клиента бесплатного приложения Мед с маркеров Google или Apple. После заполнения небольшой анкеты клиенту устанавливается индивидуальный лимит и выпускается карта. Остается только добавить ее данные в бумажник GooglePay или ApplePay и можно отправляться за покупками", – объясняет директор по маркетингу Unex Bank.

Оплачивать рассрочку по карте Мед также удобно. Сумма всех покупок делится на равные части, которые нужно платить всего один раз в месяц.

Это можно сделать несколькими способами. Например, в бесплатном сервисе на сайте Unex Bank или в терминалах City24 или EasyPay – здесь также не придется платить ни копейки комиссии. В финучреждении верят, что карточка рассрочки станет отличной альтернативой обычным кредитам и даже кредитным картам.

Реальная годовая ставка по карте Мед, рассчитанная по методике НБУ, составляет 0,001%. То есть это абсолютно честная рассрочка: без процентов, авансов, комиссий и переплат. Конечно, она не может решить все без исключения жизненные вопросы, но радикально расширяет возможности сервиса оплаты по частям,

– резюмируют в банке.