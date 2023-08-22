Як зазначає 24 Канал, одним із сервісів, що рятує в таких ситуаціях є "Оплата частинами". Що відомо про опцію, чому вона набирає популярність та які установи пропонують "розбити" платежі без комісій, розповідаємо далі.

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Що відомо про новий тренд

Наприкінці липня сервіс Google Trends, що вимірює популярність пошукових запитів, зафіксував різкий сплеск інтересу до запиту "оплата частинами" в Україні. Індекс його популярності наблизився до 100%. Кредит готівкою навпаки – суттєво здав позиції.



Порівняння частотності двох запитів серед українців / Скриншот

Навряд чи варто шукати складних пояснень цьому тренду. Навіть в банках відсоткові ставки за кредитами готівкою коливаються в межах 50 – 150% річних.

А в мікрофінансових організаціях позика може сягати тисячі відсотків. Саме тому позичальники й шукають альтернативні способи позичити гроші, зокрема, дуже популярну останнім часом послугу "оплата частинами", що пропонують кілька українських фінустанов.

Пропозицій стає все більше

Скласти конкуренцію справжній безпроцентній розстрочці класичному кредиту вкрай важко. Це розуміють не тільки клієнти фінустанов, але й самі банкіри.

Саме тому на ринку більшає пропозицій оплати частинами. Нещодавно власну картку розстрочки Мед, що дозволяє оплачувати покупки частинами, запустив Unex Bank.



Картка розстрочки Мед / Фото Unex Bank

Загальна концепція продукту в різних банках не відрізняється: це завжди спільні з торговельними партнерами кредитні програми. Суть в тому, що відсотки за користування кредитом за покупця сплачує магазин.

Йому це вигідно, адже значно прискорює товарообіг та стимулює продажі. А покупець отримує чесні 0,001% реальної річної ставки.

Тобто розстрочку у її класичному розумінні або оплату частинами. Але це лише концепція, окремі деталі досить суттєво відрізняють одну пропозицію від іншої, пояснює директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

За її словами, здебільшого конкретну програму розстрочки клієнт підбирає в самому магазині, коли обирає спосіб оплати товару. Але в Unex Bank пішли іншим шляхом, прив'язавши розстрочку до окремої картки.

Переваги такого підходу очевидні: клієнт може купувати будь-які товари у будь-якому магазині-партнері в розстрочку до 12 місяців в межах ухваленого ліміту до 50 тисяч гривень. Жодних додаткових погоджень з банком робити не потрібно. Фактично з карткою розстрочки можна оплатити частинами навіть за батон в супермаркеті, купити ліки, заправити бензином авто. Для цього треба лише прикласти картку Мед до термінала, розраховуючись на касі,

– пояснює експертка.

На початку серпня до програми Мед приєдналася мережа гіпермаркетів Fozzy. Також карткою можна розрахуватися у магазинах електроніки і побутової техніки Жжук, на заправках Socar, в аптечних мережах (АНЦ та інших), магазинах WINETIME і низці інших партнерів картки, яких уже понад 2000 по всій Україні.

"Поки картка Мед є віртуальною – вона оформлюється онлайн після завантаження на смартфон клієнта безкоштовного додатка Мед з маркетів Google чи Apple. Після заповнення невеличкої анкети клієнту встановлюється індивідуальний ліміт та випускається картка. Залишається лише додати її дані до гаманця GooglePay або ApplePay й можна рушати за покупками", – пояснює директорка з маркетингу Unex Bank.

Оплачувати розстрочку за карткою Мед також зручно. Сума усіх покупок ділиться на рівні частини, які треба сплачувати лише один раз на місяць.

Це можна зробити кількома способами. Наприклад, у безкоштовному сервісі на сайті Unex Bank, або в терміналах City24 чи EasyPay – тут також не доведеться сплачувати жодної копійки комісії. У фінустанові вірять, що картка розстрочки стане чудовою альтернативою звичайним кредитам й навіть кредитним карткам.

Реальна річна ставка за карткою Мед, розрахована за методикою НБУ, становить 0,001%. Тобто це абсолютно чесна розстрочка: без відсотків, авансів, комісій та переплат. Звісно, вона не може вирішити усі без виключення життєві питання, але радикально розширює можливості сервісу оплати частинами,

– резюмують у банку.