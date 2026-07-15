Как сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, утром 15 июля началось заседание парламентской фракции "Слуга народа". Главным событием стало ранее анонсированное участие председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и директора "Укрнафты" Сергея Корецкого.

Почему говорил Корецкий?

Помимо смены главы правительства, планируется существенная трансформация самой структуры Кабинета министров. В частности, кандидат в премьеры Корецкий намерен восстановить Министерство аграрной политики и продовольствия как отдельное ведомство. На должность министра он предлагает кандидатуру Тараса Высоцкого, несмотря на имеющееся производство в НАБУ.

Напомним, что Высоцкого и экс-заместителя министра экономики Александра Грибана обвиняют в злоупотреблениях на сумму почти 64 миллиона гривен во время закупок АО "Укрзализныця" продуктов питания для нужд государства в начале войны.

Также в планах вероятного нового руководства правительства, по словам Василевской-Смаглюк, разделение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Вместо одного ведомства могут появиться Министерство инфраструктуры и отдельное Министерство восстановления, общин и ВПЛ.

По предварительным данным, часть действующих чиновников останется на своих должностях. В частности, речь идет о Татьяне Бережной и Денисе Шмыгале, который после пяти лет премьерства с 14 января 2026 года занимает должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Корецкий обозначил основные приоритеты своей будущей деятельности. По словам народного депутата, он говорил о важности сосредоточиться на переживании зимы, которая "будет не легче, чем предыдущая". Кроме того, он говорил о поддержке министерства обороны, а также о психическом и ментальном здоровье украинцев.

В то же время Давид Арахамия отметил опыт Корецкого в корпоративном и государственном секторах.

В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на объекты добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории,

– написал председатель фракции "Слуга народа".

Когда состоится окончательное голосование?

Ожидается, что вечером 15 июля состоится второе, расширенное заседание фракции "Слуга народа" уже с участием главы государства. Именно там будет утвержден полный список новых министров.

Голосование в парламенте запланировано на четверг, 16 июля. Депутаты планируют назначить премьер-министра и новый состав правительства пакетом. В то же время кандидатуры министров обороны и иностранных дел будут рассматриваться отдельно.

К слову, интригой дня остается профессиональная судьба Михаила Федорова и кресло министра обороны. По данным источников"Украинской правды" в правительственной команде, президент Владимир Зеленский предлагал Федорову возглавить Кабмин, однако тот отказался. Он выразил желание продолжить начатые реформы в оборонном ведомстве.