Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Олег Саакян, объяснив, что это может произойти вследствие его кадровой политики, принятия решений, которые могут противоречить нормативной базе США. Речь идет о незаконных приказах или незаконном вмешательстве в пределах полномочий других органов власти.

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Провоцирование напряжения в Европе, антимигрантская политика в США

Период президентства Байдена характеризовался недостаточной решительностью, но тогда была готовность к сложным решениям, последовательности. По мнению Саакяна, в случае с Трампом объем решительности будет безграничным, а вот принимать сложные решения – это точно не про него и его команду.

Они будут действовать резко и во внешней, и во внутренней политике. Можно ожидать провоцирования напряжения с Европой, которая на низком старте по поводу того, что Трамп может начать торговые войны, выдвигать противоречивые идеи по безопасности, которые будут разваливать трансатлантическое единство,

– отметил Саакян.

Внутри США, как предположил политолог, будет жесткая антимигрантская политика, которая будет предусматривать ряд мер.

Депортации, отмена разрешений на проживание, стена на 2 метра выше, чем планировалось ранее и завоз крокодилов из реки Нил, чтобы патрулировать границу с Мексикой. Конечно, что я шучу, но все "драконовские" меры по этому вероятнее всего будут на столе у Трампа,

– спрогнозировал Саакян.

Также в период президентства Трампа, по мнению политолога, может быть проактивная политика в отношении войн, которые продолжаются в мире. По его словам, в Украину приедут с полным горшком простых идей, а Израиль уже напрягся относительно того, какие его будут ожидать инициативы от 47-го президента США.

Или, например, разведка может положить на стол Трампу доклад о том, что Китай не готов сейчас к большой войне, но готовится. На что Трамп, со слов политолога, может задать себе вопрос, почему же не спровоцировать Пекин на это уже сейчас, повысив ставки. Саакян считает, что может быть череда кризисов по миру, которые будут провоцироваться политикой Трампа.

Трамп – ураган, который снесет все лишнее

Партийный символ республиканцев – слон. По словам политолога, еще никогда метафора их символа не была такой близкой к реальности, как сейчас, когда слон попал в посудную лавку и теперь все будет падать.

В конце концов, возможно, часть этого должна была бы упасть и Трамп – это такой ураган, который снесет все лишнее. Но одновременно с этим он снесет и то, что является полезным,

– заметил Саакян.

Политолог назвал Трампа "большим очищением", потому что, по его мнению, будет приговор всем тем проблемам, которые ранее игнорировались. Саакян спрогнозировал, что Европе придется задуматься над собственной безопасностью.

"Сейчас будут происходить встречи политиков, которые будут пытаться шить "западный мир" без проактивной роли США, потому что они были ключевым лидером, паучком внутри паутины. Сейчас меньшие паучки будут пытаться работать для того, чтобы эта паутина существовала без ключевого американского паука и выдержала натиск, который ожидается в ближайшее время", – подытожил Саакян.