Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Трамп назначит самого молодого в истории пресс-секретаря Белого дома

Каролайн Ливитт 27 лет. Она была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа. Кроме того, работала помощницей пресс-секретаря во время его предыдущей каденции.

Журналисты отметили, Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем в истории Белого дома с 1969 года, когда президент Ричард Никсон назначил на эту должность 29-летнего Рона Зиглера.

Каролайн умная, жесткая и доказала, что является очень эффективным коммуникатором. Я очень уверен, что она отметится на трибуне и поможет донести наше послание к американскому народу, поскольку мы сделаем Америку великой снова,

– подчеркнул Трамп.

Кстати, директором по коммуникациям Белого дома станет Стивен Ченг, который занимал должность директора по коммуникациям во время избирательной кампании Трампа.