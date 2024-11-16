Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Трамп призначить наймолодшу в історії речницю Білого дому

Каролайн Лівітт – 27. Вона була прессекретарем передвиборчої кампанії Трампа. Окрім того, працювала помічницею прессекретаря під час його попередньої каденції.

Журналісти наголосили, Лівітт стане наймолодшою ​​речницею в історії Білого дому з 1969 року, коли президент Річард Ніксон призначив на цю посаду 29-річного Рона Зіглера.

Каролайн розумна, жорстка та довела, що є дуже ефективним комунікатором. Я дуже впевнений, що вона відзначиться на трибуні та допоможе донести наше послання до американського народу, оскільки ми зробимо Америку великою знову,

– підкреслив Трамп.

До речі, директором з комунікацій Білого дому стане Стівен Ченг, який обіймав посаду директора з комунікацій під час виборчої кампанії Трампа.