Трамп не хочет, чтобы Украина отдавала свои территории, не получив ничего взамен, – Bloomberg

Трамп уже начал серию телефонных разговоров с европейскими лидерами. Из них следует, что новый президент США не заинтересован подталкивать Украину отдавать свою территорию, не получив ничего от России взамен.

Высокопоставленные чиновники ЕС поделились с журналистами, что темой разговоров с Трампом была и Украина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Каким может быть подход Трампа к миру в Украине

Лидеры Европейского Союза размышляют, в состоянии ли они продолжать поддержку Украины, если США остановит свою.

По данным Кильского института мировой экономики, ЕС был крупнейшим поставщиком помощи Украине, выделив 127 миллиардов долларов против 85 от США. В этом году ЕС из-за сокращения поддержки США по сравнению выделил вдвое больше.

Проблема ЕС не в деньгах, а в том, что оружие поступало в основном из США. Они являются источником некоторых мощных вооружений для Украины, таких как F-16 или ATACMS.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, которому известно содержание разговоров Трампа с лидерами Союза, утверждает, что тот далеко не заинтересован отдавать Украину. Трамп понимает, что не может заставить Украину отдать свои территории, не получив от Путина ничего взамен.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что ЕС не может самостоятельно финансировать "проигранную войну".