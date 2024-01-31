Теперь документ должен рассмотреть Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки. Известно, что представлять его в Раде будут высокопоставленные должностные лица, пишет 24 Канал.

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Кто будет представлять законопроект в Раде

Согласно документам проекта закона, в Верховной Раде:

главным представителем документа будет министр обороны Украины Рустем Умеров;

содокладчиком – Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее в Министерстве обороны Украины объясняли, что они учли комментарии и замечания к проекту закона вместе с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Только после этого документ одобрил и передал в Верховную Раду Кабинет Министров Украины.

Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных,

– заявили в министерстве.

Кстати, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз рассказала, что теоретически законопроект могли бы одобрить уже в марте.

Что предусматривает новый проект закона о мобилизации