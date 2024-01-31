Теперь документ должен рассмотреть Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки. Известно, что представлять его в Раде будут высокопоставленные должностные лица, пишет 24 Канал.
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Кто будет представлять законопроект в Раде
Согласно документам проекта закона, в Верховной Раде:
- главным представителем документа будет министр обороны Украины Рустем Умеров;
- содокладчиком – Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее в Министерстве обороны Украины объясняли, что они учли комментарии и замечания к проекту закона вместе с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Только после этого документ одобрил и передал в Верховную Раду Кабинет Министров Украины.
Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных,
– заявили в министерстве.
Кстати, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз рассказала, что теоретически законопроект могли бы одобрить уже в марте.
Что предусматривает новый проект закона о мобилизации
- Кабмин 30 января 2024 года зарегистрировал в Верховной Раде обновленный законопроект о мобилизации и военной службе в Украине (№ 10449). Он предусматривает изменения в процессе мобилизации, службы и увольнения с нее.
- В частности, от службы освободят всех людей с инвалидностью. Однако те, кто получил 2 или 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года должны пройти повторный осмотр на непригодность к военной службе.
- Документ также предусматривает, что полиция будет иметь полномочия по участию в мероприятиях мобилизации, сможет привлекать к мероприятиям рекрутинга на военную службу ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга.
- Кроме того, мужчинам в возрасте 18 – 60 лет, которые находятся за границей, предлагают предоставлять консульские услуги только при наличии военно-учетных документов. Подробнее о проекте закона читайте по ссылке.